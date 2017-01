SMETTO QUANDO VOGLIO/ Su Rai 3 il film con Edoardo Leo e Pietro Sermonti, alla regia Sydney Sibilia (oggi, 27 gennaio 2017)

SMETTO QUANDO VOGLIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Smetto quando voglio, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola italiana di maggior successo degli ultimi anni dal genere commedia realizzata nel 2014 e diretta da Sydney Sibilia. Il film è stato interpretato da Edoardo Leo, Pietro Sermonti, Stefano Fresi, Paolo Calabresi e Valerio Aprea. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SMETTO QUANDO VOGLIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo a Roma nel periodo della grande crisi economica, il ricercatore neurobiologo (precario) Pietro condivide un piccolo appartamento con la compagna Giulia. L'equilibrio economico della coppia, già poco stabile, viene definitivamente compromesso quando l'università in cui Pietro lavora decide di non rinnovare il suo contratto, nonostante il ragazzo abbia messo a punto un algoritmo per la modellizzazione teorica di molecole organiche. Disperato, Pietro decide di utilizzare la sua scoperta per sintetizzare una nuova droga, approfittando del fatto che questa non è ancora considerata tale in quanto non rientra nell'elenco di quelle già catalogate dal Ministero della Salute, ovviamente tenendo tutto nascosto a Giulia. Decide inoltre di mettere su una banda reclutando alcuni suoi amici, menti brillanti e altrettanto sfortunate, Andrea, antropologo che sgomita per ottenere un impiego presso uno sfasciacarrozze, Bartolomeo, esperto d'economia che si è dato al poker, Giorgio e Mattia, latinisti che lavorano in una pompa di benzina, Arturo, archeologo sottopagato, Alberto, chimico ma anche lavapiatti. Con la sintetizzazione e la vendita della nuova droga i soldi cominciano ad arrivare ma quando si sparge la voce negli ambenti malavitosi ciò mette in allerta "Er Murena", colui che detiene il controllo del mercato degli stupefacenti, mentre Pietro viene cacciato di casa da Giulia, che ha scoperto la verità. La donna rivela al suo compagno di essere in attesa di suo figlio e così lui, nel tentativo di salvare il loro rapporto, la invita a cena prenotando un intero locale, che è guarda caso di proprietà di "Er Murena". Quest'ultimo rapisce Giulia e lancia a Pietro un ultimatum, la libererà solo se il neurobiologo gli procurerà 10 chili della sua droga. Pietro e la sua banda sono costretti a tentare di rapinare una farmacia per procurarsi il necessario alla produzione, ma malauguratamente Mattia ferisce di striscio il farmacista, così la rapina fallisce e Pietro si presenta all'appuntamento con "Er Murena" (che rivela di essere stato un ingegnere navale) consegnandogli pillole di zucchero. Il suo rivale vuole provare la droga ma Pietro riesce ad ingannarlo e a farsi riconsegnare Giulia sana e salva. Intanto si scopre che Pietro aveva stretto un patto con le forze dell'ordine che prevedeva di consegnare "Er Murena" alla giustizia per avere come contropartita l'immunità dai reati per i componenti della sua banda. Tuttavia, non riuscendo a far sì che il malavitoso venga colto in flagrante, Pietro piazza il farmacista ferito e stordito nell'automobile del criminale in maniera tale che questi venga accusato del reato di sequestro di persona, e "Er Murena" viene così arrestato. Anche Pietro però finisce in carcere, in quanto l'accordo con la polizia valeva per i suoi amici ma prevedeva che lui si sarebbe consegnato spontaneamente. Alla fine del film vediamo il ricercatore istruire i compagni di cella dandogli alcune nozioni di chimica.

© Riproduzione Riservata.