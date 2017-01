STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Bello delle donne - Alcuni anni dopo, I mercenari 2 e Quarto Grado (venerdì 27 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 27 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, le reti del Biscione offrono una programmazione ricca e varia per i suio telespettatori, tra film dal diverso genere, serie televisive e programmi di approfondimento giornalistico, con un occhio agli ascolti, la sfida sembra essere tra "Il Bello delle donne" e l'azione de "I mercenari 2". Attenzione, però, anche ai film "Schindler's List" su Iris e "In amore niente regole" su La 5, con George Clooney. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Dopo il classico appuntamento con "Striscia la notizia", anche questo venerdì Canale 5 propone la fiction targata Ares Film, spazio così a due episodi de "Il Bello delle donne - Alcuni anni dopo", serie che vede protagonisti volti noti della televisione italiana come Manuela Arcuri, Alessandra Martines e Giuliana De Sio, nonché la grande attrice Claudia Cardinale. La terza puntata in onda venerdì (in totale ne saranno otto) sarà incentrata sulla "fuga" dalla città di Roma da parte di Jessica, interpretata dalla Arcuri, e sulla vicenda di Evelina, che troverà un nuovo amore. Al termine della puntata, alle 23.30, Canale 5 propone il film " Una Proposta per dire sì", per la regia di Anand Tucker e con Amy Adams e Matthew Goode protagonisti. Opera del 2010, si tratta di una commedia sentimentale incentrata su una tradizione irlandese, secondo cui le donne possono fare proposta di matrimonio una volta ogni quattro anni e precisamente il 29 febbraio. La protagonista, Anna, è intenzionata a chiedere la mano al suo Jeremy, ma una serie di circostanze ai limiti dell'incredibile e la conoscenza di Declan faranno di cambiare e non poco i programmi iniziali. Serata all'insegna dell'azione, invece, quella proposta da Italia 1, alle 21.10 va in onda il film "I Mercenari 2", film diretto da Simon West e sceneggiato da Sylvester Stallone. Proprio l'attore di Rocky è protagonista dell'opera insieme ad un folto gruppo di leggende del cinema d'azione come Jean Claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren e Jason Statham. In questo secondo episodio, i mercenari sono chiamati a completare una missione all'apparenza semplice. Così non sarà, qualcuno perderà anche la vita, e per questo i mercenari saranno costretti a vendicarsi. Alle 23.15, riecco Dolph Lundgren, regista e protagonista del film "Icarus", Edward Genn, ex agente del KGB con il nome in codice Icarus, è costretto a lottare contro un nemico oscuro: le cose si mettono male dopo che la sua identità viene scoperta, mettendo in pericolo così l'ex moglie e la figlia dello stesso Icarus. Su Rete 4 spazio all'approfondimento giornalisto con "Quarto Grado". Con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Elena Tambini, verranno esplorati i casi di cronaca irrisolti: ci saranno inchieste, interviste e dibattiti, nel tentativo di comprendere al meglio vicende che tanto hanno fatto discutere l'opinione pubblica italiana. Su La 5 un altro film d'autore proposto da Mediaset, parliamo di "In amore niente regole", opera che vede George Clooney nei panni di regista e protagonista, affiancato dalla celebre Renée Zellweger. L'opera, uscita nelle sale nel 2008, è basato sulla storia dei Duluth Eskimos, squadra di football professionistico. Su Mediaset Extra, a partire dalle 21.15, ecco invece l'intrattenimento di Zelig Event, programma in cui sono stati festeggiati i 20 anni del noto programma di cabaret, con la conduzione di Michelle Hunziker e Christian De Sica. Iris propone invece il cinema d'autore con Schindler's List, opera del 1993 diretta da Stevene Spielberg e che vede protagonisti Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley. L'opera è incentrata sul tema della Shoah e sulla vera storia di Oskar Schindler, imprenditore tedesco che riuscì a salvare oltre mille ebrei dallo sterminio. Divertimento, invece, la proposta di Italia 2 con "Beverly Hills Cop II", film da non perdere con Eddie Murphy. Chiudiamo questa nostra carrellata con Top Crime, che dà spazio alla celeberrima seconda stagione di "Person of Interest", e con Boing che propone i telefilm per ragazzi Teen Titans Go! e The next step.