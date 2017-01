STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Music Quiz, Elser - 13 minuti che non cambiarono la Storia e Smetto quando voglio (venerdì, 27 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 27 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai, propone una programmazione ricca e variegata. Per gli amanti della musica Rai Uno manda in onda Music Quiz, il game show in prima serata. Rai 2 invece, è occupato da un film storico mentre Rai 3 manda in onda il film Smetto quando voglio. Ancora musica su Rai 5 con lo spettaglolo musicale Songs for eternity, anche Rai Movie presenta un film interessante dal titolo Rosenstrasse. Chi invece preferisce le serie tv, può optare per Criminal Minds su Rai 4. Dopo questa breve sintesi dei canali, vediamo insieme nel detaglio la programmazione della serata.

Su Rai Uno alle ore 21.15 dall'Auditorium Rai di Napoli Amadeus conduce Music Quiz, lo show musicale presentato dopo il grandissimo successo di Stasera tutto è possibile. Come sempre ci saranno i successi più moderni e quelli del passato, per rallegrare la serata dei telespettatori e delle famiglie. A seguire TV7, la rubrica Rai con molte inchieste interessanti. Rai Due a partire dalle 21.20 propone il film Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia, una prima visione Rai assolutamente da non perdere. In seconda serata c'è il programma di informazione Carlo Angela: un medico stratega. Anche su Rai Tre c'è una prima visione con il film Smetto quando voglio, una commedia che ha ricevuto la nomination al David di Donatello come miglior film. A seguire la rubrica Il mio Sanremo che introduce la kermesse celeberrima con curiosità e anticipazioni. Rai 4 propone dalle 21.05 due episodi di Criminal Minds V, la serie tv di grande successo dove incontrerete serial killer, giustizieri e altri personaggi del crimine. Rai 5 manda in onda lo spettacolo musicale Songs for Eternity, dal lavoro del musicista Lotoro. Rai Movie trasmette il film drammatico di produzione tedesca con la regia di Margarethe von Trotta, Rosenstrasse. Rai Premium rilancia la serie tv Che Dio ci aiuti 4, con le suore che ormai sono diventate famose di questa fiction di successo.