STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queens, Leo Mattei - Unità speciale e Fortitude (venerdì, 27 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 27 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, la programmazione di Sky, offre come di consueto, vari generi, dal talent show, alle fiction, alle serie poliziesche ed ai film di varie tipologie. Buttando uno sguardo veloce sui canali scopriamo che su Fox va in onda Scream Queens, mentre Fortitude viene trasmesso su Sky Atlantic e Fox Life manda in onda Dance, Dance, Dance. Tra le trasmissioni di prima serata del 27 gennaio la più vista dovrebbe essere il film di Paolo Genovese, "Perfetti sconosciuti", in programma su Sky Cinema Uno. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Fox, canale 112 dalle 21.00 il primo episodio della seconda stagione della fiction "Scream Queens", intitolato "Un nuovo inizio". Le vicende della seconda stagione iniziano tre anni dopo i fatti della prima stagione, che si era conclusa con il massacro alla "Kappa Kappa Tau". Nel cast della seconda stagione, che vede l’entrata in scena di un nuovo killer, ci sono Jamie Lee Curtis, Lea Michele, e Chad Michael Murray. Su Fox Crime, canale 116, con inizio alle 21.05 una prima visione televisiva, la serie poliziesca intitolata "Leo Mattei - Unità speciale", con il primo episodio della seconda stagione delle vicende del capitano dell’ "Unità di Protezione Minorile" che con la sua squadra si trova ad affrontare problemi relativi al benessere ed alla sicurezza dei bambini. Sky Atlantic, canale 110, presenta alle ore 21.15, il primo episodio della seconda stagione della fiction "Fortitude", con le vicende che si svolgono in questa cittadina vicina al "Circolo polare Artico". Nel cast della seconda stagione ci sono dei nomi nuovi, come Dennis Quaid, Ken Stott, Michelle Fatuley e Robert Sheehan. Su Fox Life, canale 114, con inizio alle 21.05 la sesta punta del talent show "Dance Dance Dance", nella quale i ballerini si devono esibire in performance individuali, dopo le quali si sommeranno i punteggi per ottenere quello della coppia, con l’ultima in classifica che dovrà passare attraverso il "Dance Off". Su Sky Uno, canale 108, dalle 21.15, il quinto episodio della fiction avventurosa "Le avventure di Hooten & the Lady". In questo episodio Lady Alex, insieme a Hooten deve recarsi in volo in Africa alla ricerca di Ella, che è stata rapita mentre si trovava in Etiopia. Fiction interpretata da Michael Landes e Ophelia Lovibond. Per quanto riguarda i film, su Sky Cinema Uno, canale 301, alle 21.15 il film commedia diretto da Paolo Genovese, "Perfetti sconosciuti", che fa riflettere sulla situazione delle coppie che potrebbero sfasciarsi se ognuno avesse la possibilità di guardare il cellulare del partner. In una cena tra amici, tutto nasce come uno scherzo, fino a provocare un vero e proprio gioco al massacro. Nel cast Giuseppe Battiston, Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Marco Giallini, Anna Foglietta, Valerio Mastrandrea e Benedetta Porcaroli. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.15 il film drammatico "The Eichmann Show - Il processo del secolo", diretto da Paul Andrew Williams. Nel 1960 gli agenti del Mossad catturarono il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si era rifugiato in Argentina e un anno dopo iniziò il processo contro di lui a Gerusalemme, che dopo grandi pressioni da parte di Milton Frutchman, un produttore televisivo, le autorità israeliane accettano di far riprendere in diretta, in modo che tutti possano condividere le testimonianze sull’olocausto. Con Anthony LaPaglia, Andy Nyman, Martin Freeman, Nicholas Woodeson e Anna-Louise Plowman. Su Sky Cinema Family, canale 306, dalle 21.00 il film commedia "Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo", tratto da un best-seller per ragazzi scritto da Georgia Byng, con personaggio principale una giovane che in orfanatrofio impara ad ipnotizzare le persone aiutandosi con un vecchio libro. Su Sky Cinema Passion, canale 308, alle 21.00, il film drammatico "Uno sguardo dal cielo", nel quale un prete protestante, interpretato da Gregory Hines, con il Natale in arrivo, è immerso nei problemi che riguardano la sua chiesa, quella di San Matteo. A risolvere tutto arriva l’aiuto dal cielo, sotto forma di un angelo, interpretato da Denzel Washington. Regia di Penny Marshall. Sky Cinema Max, canale 312, presenta, alle 21.00, il film d’azione "Il risolutore – A man apart", la vicenda di un agente di polizia che mentre sta per mettere al fresco una banda dedita al traffico di droga, subisce l’improvviso rapimento della moglie. Quando la consorte muore l’agente non esita a lasciare la polizia per poter compiere la sua vendetta personale.