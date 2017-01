STEFANO DE MARTINO, NEWS: DOPO IL DOLOROSO ADDIO A BELEN RODRIGUEZ, ARRIVA IL SUPPORTO DEI FAN (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Anche se il gossip discute ancora sui dettagli del suo divorzio, Stefano De Martino continua a dedicarsi alla sua attività nella scuola Amici e ai diversi impegni di lavoro. E mentre il cuore della sua ex è già impegnato con il pilota Gp Andrea Iannone, poco si sa della sua vita sentimentale: il ballerino, infatti, dopo i tanti rumors dei giorni scorsi, è riuscito a mettere a tacere tutte le voci sul suo conto. Per lui nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone, né un nuovo amore, solo suo figlio, che come stabilito dal Tribunale di Milano potrà incontrare soltanto due volte al mese. Messi da parte tutti i problemi in abito familiare, De Martino non manca mai di trasmettere alle sue fan il suo supporto attraverso i social, dove ogni giorno riceve commenti pieni di affetto. I più recenti sono stati pubblicati in risposta alla sua ultima foto, parole piene di stima che confermano il grande amore del pubblico per il ballerino. "Ora mi raccomando non rinunciare più a niente prendi tutte le occasioni che ti offrono perché ormai non si può più tornare indietro Kiss", "Quanto sei bello, non sono esteriormente ma anche interiormente. TI adoro come ballerino e come persona".

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO BOCCHEGGIA E RIDE! VIDEO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Si boccheggia e si ride alla fine di una giornata di lavoro. Dovrebbe essere per tutti così ma spesso è il contrario non per Stefano De Martino che, nonostante tutto, non ha perso il suo splendido sorriso, lo stesso che ha fatto innamorare tutti (compresa Emma Marrone) nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ed è proprio negli studi del noto talent show che il ballerino si trovava ieri sera quando, alla fine di una giornata di lavoro tra registrazioni dei daytime, coreografie e supporto per i ragazzi, si è ritrovato con il suo compagno di viaggio, Marcello Sacchetta. Fin qui tutto normale, solita routine, se non fosse che i due si sono ritrovati insieme a fare un piccolo video e che proprio questo è stato motivo di ilarità e risate. Proprio mentre Stefano annunciava la fine della loro giornata di lavoro, Marcello se ne usciva con un laconico "boccheggio" che ha scatenato una risata nel ballerino che non è più riuscito a fermarsi tanto da dover fermare il video con tanto di "ma che cxxx dici...". Nonostante tutto, Stefano vive la sua vita con la sua serenità e felicità di sempre e i fan non possono che esserne lieti sciogliendosi come lui in una fragorosa risata. Ecco qui il piccolo video.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: FINE DEL MATRIMONIO PIÙ MAGICO DI TUTTI I TEMPI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il Messaggero nella sua versione online fa sapere che Belen Rodriguez riceverà da Stefano De Martino solo mille euro e niente alimenti. Lo scorso 24 gennaio 2017, la coppia formata da Belen e Stefano si è ufficialmente separata ed in rete, sono comparsi in maniera dettagliata tutti i “passi” della loro separazione che, a detta dei giornali, è stata pacifica ma molto emozionante. A quanto pare, la showgirl e lo showman si sono separati in maniera decisamente civile, accordandosi in tutto con serenità e così, il loro incontro è durato solo cinque minuti. Belen e Stefano hanno messo la parola fine al loro amore, quell’amore che faceva sognare il pubblico da casa, i fan e gli estimatori dei social. L'ex coppia più amata della televisione italiana pare essersi accordata in serenità su tutto, anche sulle visite a Santiago. Ecco perché, così come si legge anche su Fanpage.it, Santiago starà con il papà a weekend alterni. L'affidamento del bambino infatti, è restato a Belen ma il piccolo potrà vedere il figlio a weekend alterni e – di fatto – il piccolo resterà sempre l’unico punto in comune di una coppia che ha vissuto il proprio amore a mille senza fermarsi mai. Belen così come Stefano hanno anche sofferto per la separazione, cercando – quando era possibile – di ricucire i pezzi di una storia che incominciava a traballare e fare acqua da tutte le parti. Tampona oggi, tampona domani… qualcosa è definitivamente esploso. Un vaso rotto non sarà mai come quando l’hai comprato ed esposto in bella vista in salone, ecco perché, Belen e Stefano per non essere comparse di un matrimonio che non funzionava più, hanno deciso di defilarsi dal grande pubblico dalla porta principale, come dei perfetti attori protagonisti. A questo punto quindi, Belen può proseguire con serenità la sua storia d’amore con Andrea Iannone e Stefano – sempre secondo quanto riferisce il gossip – può andare avanti con la sua vita di papà single in attesa di nuove soddisfazioni lavorative.

