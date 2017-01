Sanremo 2017 / Festival, news: L’anteprima del Festival dal 29 gennaio, il TG musicale con Federico Russo e Tess Masazza (oggi, 27 gennaio)

SANREMO 2017: LE ANTICIPAZIONI SULL’ANTEPRIMA DELLE KERMESSE IN ONDA DAL 29 GENNAIO (OGGI, 27 GENNAIO) - Ogni Festival di Sanremo che si rispetti ha la sua bellissima - quanto attesa - anteprima. Ecco perché, la 67esima edizione della kermesse musicale più famosa d'Italia, verrà condotta da Federico Russo e Tess Masazza su Rai1 a partire dal 29 gennaio 2017. Una settimana prima, il conduttore e la YouTuber, guideranno il pubblico da casa verso la nuova edizione della kermesse musicale condotta ancora una volta da Carlo Conti insieme a Maria De Filippi a partire dal prossimo 7 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Cosa ci regalerà questa anteprima? Ecco di seguito tutte le anticipazioni e le news delle ultimissime ore. La striscia quotidiana dedicata all'Anteprima di Sanremo prenderà il via a partire dal 29 gennaio e debutterà ogni sera dalle 20.30 all'interno delle sale del Casinò di Sanremo. Con Federico Russo, così come riferito pocanzi, ci sarà spazio anche per la giornalista e YouTuber Tess Masazza conosciuta anche grazie per via della serie web da lei creata ed interpretata dal titolo "insopportabilmente donna". L'Anteprima di Sanremo andrà avanti fino a sabato 11 febbraio e sarà una sorta di TG musicale con al suo interno servizi ed interviste inedite ai cantanti in gara. L'autore Claudio Fasulo ha raccontato l'Anteprima di Sanremo 2017 affermando: "Sarà una sorta di Sanremo News. Sarà un brillante notiziario che vi racconterà giorno per giorno cosa succede sul palco, dietro le quinte e per le strade di Sanremo".

SANREMO 2017, DOPO IL FESTIVAL MAURIZIO CROZZA DI PREPARA PER IL NUOVO SHOW, VIDEO (OGGI, 27 GENNAIO) - E' tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2017 che aprirà i battenti il prossimo 7 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Insieme a Carlo Conti troveremo sul palcoscenico anche Maria De Filippi, la conduttrice che - sicuramente - porterà alla kermesse musicale nuova linfa vitale. Ormai mancano circa due settimane ma già si stanno tracciando i contorni degli ospiti ufficiali, tra musicali e comici. Grande attesa vi è per la presenza in onda di Maurizio Crozza che, negli ultimi anni si è concesso abbondantemente al Palcoscenico dell'Ariston sollevando anche delle polemiche all'epoca di Fabio Fazio dopo una imitazione di Silvio Berlusconi. Il 67esimo Festival di Sanremo però non attende che lui nella speranza che il suo divertente intervento possa sollevare anche questa volta le consuete quanto divertenti polemiche. Dopo Sanremo (Crozza dovrebbe essere presente ogni sera), Maurizio Crozza debutterà ufficialmente sul Nove dal 3 marzo in prime time. "Fratelli Crozza" è il nome del suo spettacolo che vedrà il ritorno in televisione del comico genovese dopo l'addio a La7. Il divertentissimo promo del programma, si ispira a "Ogni maledetta domenica", il discorso di Al Pacino nel film di Oliver Stone. Cliccate qui per visionare la clip.

SANREMO 2017, ALESSIO BERNABEI SI SPOGLIA PER IL FESTIVAL! (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Alessio Bernabei si spoglia per il Festival di Sanremo 2017! Non proprio comunque basta il pensiero e i fan vanno già in delirio. Anche Alessio Bernabei, ex vocalist dei Dear Jack, sarà sul palco della kermesse canora così come altri colleghi di Amici. La presenza di Maria De Filippi, che più volte ha sottolineato il fatto di non essersi occupata della scelta dei brani e quindi anche di non essere collegata alla presenza di ex di Amici sul palco, non farà altro che spostare i fan del programma su Raiuno per la settimana di programmazione. Ecco Alessio in questa foto postata proprio qualche ora fa sul suo profilo Instagram al grido di "Fitting #Sanremo2017 #NelMezzoDiUnApplauso". Siamo sicuri che il suo brano, per via della concorrenza, non arriverà molto in alto ma di sicuro i suoi fedelissimi sono pronti a seguirlo con i vestiti o senza e i commenti lo dimostrano chiaramente.

SANREMO 2017, I LA RUA, ELODIE DI PATRIZI E LELE SULLO STESSO PALCO, VIDEO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Perchè Sanremo è Sanremo ma quest'anno è anche un po' Amici e per questo succedono cose che i fan del talent di Maria De Filippi possono solo apprezzare. Sullo stesso palco, a Sanremo 2017, abbiamo "rischiato" di avere Elodie di Patrizi, Lele e i La Rua ma se in tv non vedremo mai il trio di nuovo insieme, i fortunati che ieri sera hanno partecipato ad un evento sono riusciti non solo ad esaudire il proprio sogno ma anche ad immortalare metà del serale di Amici 2016 sul palco insieme. In questo piccolo video possiamo vedere Elodie di Patrizi, il suo amato Lele e Daniele dei La Rua pronti a cantare il nuovo singolo che tanto scalpore sta facendo e tanto successo ha ottenuto sin dalla sua presentazione. Ecco qui il piccolo video e altri sono stati pubblicati sui social. I fan sono già pronti per il grande evento di Sanremo/Amici, chi vincerà?

SANREMO 2017, ANNE BELMONDO E LE FIGLIE DI STALLONE ALL'ARISTON? LA SMENTITA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Continuano a girare rumors poi smentiti poi approvati, su chi sarà presente a questa nuova edizione di Sanremo 2017: le ultime notizie parlano della presenza sul palco dell'Ariston di Anouchka Delon, Annabelle Belmondo, Dominik Garcia e Sistine Stallone. Tutte nipoti e figlie rispettivamente di Alain Delon, Jean-Paul Belmondo e Sylvester Stallone: numerosi siti hanno ripreso questa notizia che però è stata smentita categoricamente dai vertici Rai per bocca di Giancarlo Leone, che ha annunciato sui social che non saranno presenti al Festival di Sanremo 2017. "Le figlie di Garcia, Stallone, Delon e la nipote di Belmondo non saranno sul palcoscenico dell'Ariston. #sanremo2017", ha scritto Leone su Twitter. Nonostante la smentita le voci non si placano e forse l'unico momento in cui scopriremo se queste voci siano vere o false sarà proprio durante il Festival di Sanremo 2017.

SANREMO 2017, ANNE BELMONDO E LE FIGLIE DI STALLONE ALL'ARISTON? LA SMENTITA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - A mettere in testa ai telespettatori che le prossime vallette di Sanremo 2017 potessero essere straniere, è stato proprio Carlo Conti, che aveva detto in un'intervista: "Le vallette di Sanremo 2017 potrebbero anche essere straniere, perché no? Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche! Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa". Nonostante questo però, dopo la partecipazione di Maria De Filippi come co-conduttrice di Carlo Conti sembrava che non ci fosse nessuna valletta a Sanremo ma i rumors che girano sul web non la pensano allo stesso modo. Il Festival di Sanremo 2017 avrà inizio a partire dal 7 febbraio 2017 e sono molte le novità che sono state apportate al regolamento: persino le modalità di voto saranno diverse da quelle degli scorsi anni. Manca pochissimo ormai alla kermesse più attesa dell'anno e chissà se ci saranno ancora altre sorprese per i telespettatori.

