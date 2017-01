Scream Queens 2 / Anticipazioni del 27 gennaio 2017: il nuovo villain sarà il Mostro Verde. Sbarca in Italia la comedy con Jamie Lee Curtis

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata della Fox di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, la comedy Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Il pilot, intitolato "Un nuovo inizio", ci permetterà di scoprire che cosa è successo a tutti i personaggi principali dopo un finale di stagione esilarante. Il cast ci proporrà nuovamente i volti che i fan hanno imparato ad amare nella prima stagione, composto non solo dalla brillante Jamie Lee Curtis, ma anche da Emma Roberts, Lea Michele - in un cameo - Keke Palmer, Abigail Breslin e Billie Lourd. Si arricchirà anche della presenza di tre new entry importanti, ovvero l'attore John Stamos, che interpreterà il dottor Brock Holt, Taylor Lautner nei panni del dottor Cassidy Cascade e James Earl in Chamberlain Jackson. Quest'ultimo conosciuto per la sit-com Come Sopravvivere alla vita dopo la laurea, in cui interpretava la parte di uno dei tre protagonisti. I tre nuovi personaggi non ci regaleranno solo molte risate in più, ma anche degli sketch alla Scream Queen con intrecci amorosi di vario tipo. E proprio per questo dettaglio non potrà mancare di certo Glen Powell, nei panni di Chad Radwell. Dal punto di vista della trama, faremo invece un piccolo salto temporale di due anni, scoprendo che le cose per la rettrice Munsch e per le Chanel, sono davvero cambiate. Innanzitutto le tre girls trash capitanate da Chanel non si troveranno più in prigione, dove invece le avevamo lasciate alla fine della prima stagione. Grazie ad un documentario di Netflix e ovviamente al contributo di Denise Hemphill, alias dell'attrice Niecy Nash, si è scoperta la verità sulla serial killer/Diavolo Rosso. Anche per la Munsch ci sono dei forti cambiamenti, dato che la promotrice del nuovo femminismo ha capito che nella sua vita vuole molto di più ed ha fondato il primo ospedale in grado di curare i casi più improbabili. All'interno di questa cornice, ovviamente troveremo anche un nuovo villain, che cambierà "colore" rispetto al precedente. Le ex Kappa Kappa Kappa dovranno infatti vedersela con il Mostro Verde, un gran cattivone che prenderà di mira i pazienti dell'ospedale della Munsch. Come andrà a finire? A questa si aggiungerà inoltre una minaccia interna, impersonata dalla crudele Capo Infermiera Ingrid Hoffel, ovvero l'attrice Kirstie Alley, celebre per il suo ruolo nel film Senti chi parla.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "UN NUOVO INIZIO" - Nel passato, un medico poco professionale ed un'infermiera complice decidono di disfarsi di un paziente gettando il suo corpo nella palude. Molti anni dopo, la struttura ospedaliera viene acquistata dalla Munsch che fonda il CURE, il primo ospedale in grado di trovare la cura per tutte quelle malattie abbandonate dalla medicina. Come primo caso assume quello di Catherine, afflitta da una patologia che la fa sembrare una donna lupo. Per una serie di fortunati eventi, la Munsch incontra Zayday, a cui propone di entrare a far parte del suo team. La ragazza ha appena iniziato a studiare Medicina e l'ex rettrice si offre di pagarle la retta. Dato il senso di colpa per ciò che è accaduto in passato, la Munsch decide anche di contattare le Chanel, che nel frattempo sono diventate molto povere, a causa della risonanza mediatica che ha avuto il loro caso.

