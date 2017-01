Senza via di scampo, La vera storia di Anna Frank / Su Rete 4 il film diretto da Paula Fouce con Katie Otter (27 gennaio 2017)

SENZA VIA DI SCAMPO, LA VERA STORIA DI ANNA FRANK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Venerdì 27 gennaio 2017, Giorno della Memoria dedicata al ricordo delle vittime dello sterminio perpetrato dai nazisti nei confronti del popolo ebraico nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Rete Quattro manda in onda alle ore 00:32 il film Senza via di scampo - La vera storia di Anna Frank (No Asylum: The Untold Chapter of Anne Frank's Story, 2015). Si tratta di un film documentario coprodotto da USA, Germania, Svizzera e Regno Unito che ripercorre la storia di una delle bambine ebree più tristemente note in tutto il mondo, Anna Frank. Il film dura 73 minuti ed è stato diretto da Paula Fouce. La casa di produzione del documentario è la Paradise Filmworks International; le riprese che si possono osservare nel film sono state effettuate tra gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito e la Svizzera. Il cast è formato non solo da attori, ma anche da testimoni dei fatti narrati: Leonard Berney, Jonathan Brent, Irene Butter, Meta Doran, Buddy Elias, Eva Schloss–Geiringer, Estelle Guzik, Lydia Lebovich, Sal De Liema, Katie Otter (attrice, interpreta Anna frank), Agnes Richman e Rebecca Siegel.

SENZA VIA DI SCAMPO, LA VERA STORIA DI ANNA FRANK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Leonard Berney (1920-2016) fu il primo ufficiale britannico che per primo aprì le porte del campo di concentramento di Bergen Belsen, quello in cui trovarono la morte Anna Frank e sua sorella Margot. Berney racconta una pagina di storia inedita e sconvolgente. Tutti conoscono le tragiche vicende che portarono la giovane Anna, ebrea nata a Francoforte e cresciuta nei Paesi Bassi che a seguito dell'emanazioni delle leggi razziali da parte del regime nazista fu deportata con la sua famiglia. La sua storia è nota per via dei diari che la ragazza scrisse fino alla sua morte, sopraggiunta nel 1945, a pochi mesi di distanza dalla sconfitta del nazismo da parte degli alleati, a soli sedici anni. Fino ad ora si credeva che suo padre, Otto, non si fosse mai avvalso della sua posizione di funzionario per tentare di salvare la sua famiglia. Di recente però sono state ritrovate delle lettere, scritte tra il '40 e il '41, che testimoniano il contrario. Si scopre in questo modo come l'uomo tentò disperatamente di salvare sua moglie e le sue figlie dallo sterminio, ma purtroppo invano.

SENZA VIA DI SCAMPO, LA VERA STORIA DI ANNA FRANK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 27 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Il documentario è scaturito da una scoperta fatta nel 2005 da un archivista dello YIVO (Institute for Jewish Research) a New York: un plico di lettere scritte tra gli anni '40 e '41, scritte dal papà di Anna Frank, Otto. Otto scrisse a tutte le persone che conosceva per trovare un rifugio sicuro per la sua famiglia. Ma il mondo aveva chiuso le sue porte agli ebrei, proprio come accade oggi con gli immigrati e i rifugiati. la sorte di Anna era già scritta, se solo una persona avesse risposto a quelle lettere oggi lei sarebbe un'anziana signora di 85 anni.

