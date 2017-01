Striscia la notizia/ Ezio Greggio e Michelle Hunziker: che servizi tratteranno nella puntata di oggi, 27 gennaio 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA DI OGGI, 27 GENNAIO 2017 - Una nuova puntata del Telegiornale satirico di "Striscia la notizia", questa sera, venerdì 27 gennaio 2017 su Canale 5, che si focalizza sulle problematiche italiane, messe in evidenza grazie alla satira di Greggio e Hunziker. Prima di scoprire cosa accadrà, vediamo cosa è successo ieri.

I servizi iniziano con Trombetta che si occupa delle "ispezioni ipotecarie", che dovrebbe essere gratuita se la richiesta è fatta dal proprietario dell’immobile, l’inviato mette a conoscenza gli spettatori di una "puntualizzazione" delle agenzie delle entrate, grazie ad alcuni "ganci" di fatto viene comparata la puntualizzazione dell’agenzia con la legge, e le risultanze non sono certo felici per i contribuenti. Giampaolo Fabrizio nei panni del "vespone" tartassa alcuni politici, tra gli altri: Esposito del PD, Candiani della Lega Nord, Malan di Forza Italia, Puglia del M5S, come al solito esilaranti le gag proposte. La Squaglia parla della "cittadella dello sport" di Collesalvetti in provincia di Livorno, cittadella che ha portato alle casse dello stato un nocumento di 4 milioni di euro. L’inviata di fatto ritorna sulle orme di un altro inviato, quel Brumotti che nel 2012 aveva strappato al sindaco la promessa di riapertura della struttura in tempi brevi. Orbene per quanto alcuni lavori sono stati effettuati, la maggioranza è ancora in... alto mare. A "Colti in fallo" evidenziati molti svarioni dei giornalisti, tra questi si evidenziano quelli di Mattino cinque, di Rai News 24,e per finire di TG com 24 in cui un giornalista parla a microfono... spento.

È la volta di Stefania Petyx che ci parla di "Like e web". L’inviata controlla le stranezze di alcune visualizzazioni, e "attenziona" le ditte che di fatto vendono i "mi piace". Stefania evidenzia come ci siano ancora delle società che vendono per pochi euro i "like", e va a fondo alla vicenda intervistando un avvocato. La società in questione viene individuata in un attività creata da una vecchia conoscenza di "Striscia", Salvo Castagna. Le successive indagini ingenerano moltissimi dubbi, e l'inviata promette nuovi aggiornamenti. "Striscia il cartellone" di Militello, evidenzia le insegne più spassose del web, nel servizio evidenziati tantissimi errori ortografici, errori che anche se fanno riflettere sula correttezza dell’italiano fanno di certo passare qualche minuto di divertimento al telespettatore.

Parimenti divertente la carrellata di "sosia dal web", con i telespettatori che evidenziano alcune somiglianze veramente incredibili, tra gli altri Cuperlo, la velina Irene, e niente po po di meno che Greggio, con il noto conduttore che è stato beccato in ..Cile. E' la volta poi del servizio delle botte prese da Abete durante la redazione di un servizio all’interno di un concessionario di auto, concessionario che ha il vizietto di "skilometrare" il contachilometri delle macchine messe in vendita. Il servizio di cui oggi si vedono alcune scene è veramente impressionante e documentata la violenza con cui l’inviato del TG satirico è stato fatto segno. Staffelli racconta di alcune "vendite online tarocche", ritornando ad indagare su una vecchia conoscenza di striscia. Quest’ultimo intervistato nuovamente fornisce le solite risposte evasive, e alla fine non potendone più si rifugia niente di meno che presso una stazione dei Carabinieri.

Ghione a Roma torna a parlare di "falsi invalidi", il servizio non fa altro che evidenziare alcuni mendicanti che cercano di guadagnare soldi puntando sulla commozione per avere delle malattie di cui sicuramente, almeno stante le immagini, non sono minimamente affetti. La situazione trova il suo culmine nelle vicinanze della basilica di San Pietro. E infine "Spetteguless", che questa settimana viene vinta dal mai dimenticato giocatore del Milan e della nazionale Gullit, intervistato da Fabio Fazio a una puntata di "che tempo che fa".

