THE BRIDGE 3, LA SERIE ORIGINALE / Al via la nuova stagione del thriller svedese. Anticipazioni del 27 gennaio 2017: un nuovo partner per Saga!

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Al via nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il primo episodio di The Bridge 3 - La serie originale, in prima Tv assoluta. Il pilot ci riporterà alle vicende con protagonista Saga Norén, alias dell'attrice Sofia Helin, che ci verrà presentata 13 mesi dopo l'arresto del personaggio di Kim Bodnia, ovvero Martin Rohde, il partner di Sofia. Ancora una volta la Danimarca e la Svezia saranno unite da un sottile filo rosso, che comporterà il ritrovamento di un nuovo cadavere. Per Saga significherà ritornare dopo tanto tempo in Danimarca, dove si interesserà del caso al fianco di Kirsten Olesen, che rivestirà i panni di Hanne Thomsen. Un particolare diverso rispetto alle due precedenti stagioni, ma che porta avanti l'intento dello show di concentrare la trama su due eroine al femminile. Tuttavia, Saga si dovrà scontrare con una partner molto lontana da Martin, attualmente impegnato nel caso di omicidio avvenuto a Malmo, in Svezia. La Thomsen infatti non farà mistero di ciò che pensa della nuova collega, soprattutto perché ai suoi occhi non sembra essere degna della fama che la precede, né di credibilità. Il loro primo incontro sarà quindi caratterizzato da una forte turbolenza, che tuttavia porterà le due donne ad abbattere molto presto i muri che le dividono, alla ricerca del misterioso serial killer che sta terrorizzando le due Nazioni. Saga potrà inoltre tirare un piccolo sospiro di sollievo quando la Thomsen verrà ferita sul campo. Anche in questo caso lo stravolgimento per la nostra antieroina sarà totale, dato che al suo fianco verrà messo Henrik Sabroe, interpretato dall'attore Thure Lindhardt. Questa scelta da parte della produzione è stata spiegata durante la presentazione dal creatore dello show, Hans Rosenfield. L'autore si è dichiarato dispiaciuto per le divergenze riguardo al personaggio di Martin, che ha comportato la fuoriuscita dal set della Bodnia. Allo stesso tempo, ha potuto approfondire il personaggio di Saga grazie ad un territorio finora inesplorato, soprattutto perché inizierà questa terza stagione di The Bridge con un forte senso di vuoto provocato dalla perdita del suo più grande amico. A tutto questo si aggiungono anche i ricordi sulla morte della sorella che la protagonista sarà costretta ad affrontare. Grazie a questo stato d'animo inedito, rivela inoltre la protagonista, vedremo Saga alle prese con fragilità e turbamenti mai mostrati prima e che permetteranno di analizzare nuovi elementi del suo passato.



THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 - Quando il corpo di una donna viene ritrovato in un cantiere edile di Malmo, Saga viene assegnata al casso. La vittima viene identificata come Helle Anker, residente a Copenaghen e sposata con una donna svedese. Il suo lavoro era sato oggetto di numerose minacce, fra cui messaggi su intenet dell'avvocato Lise Frise Andersen. Il marito di quest'ultima, inoltre, è il proprietario del luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Helle. Nel tntativo di mettere in discussione Morten, il figlio della vittima, la Thomsen rimane ferita da una trappola piazzata dal veterano. Date le condizioni di salute gravi della detective, Henrik Sabroe, di matrice svedese, viene incaricato di diventare il nuovo partner di Saga. Più tardi, i due scopriranno che il blog della Andersen è collegato anche ad un altro omicidio. Quando Hans Petterson viene rapita, inoltre, al suo posto verrà assunto Linn Bjorkman. La Polizia inizierà molto presto a sospettare di Claes Sandberg, l'ex socio in affari dell'ultima vittima, il multimilionario Freddie Holst.

© Riproduzione Riservata.