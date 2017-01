TOP GEAR ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO 2017: SFIDA TRA AUTO DEGLI ANNI ’80 - I motori tornano in scena sul piccolo schermo di Cielo: stasera, venerdì 27 gennaio 2017, verrà infatti mandato in onda in chiaro il quinto appuntamento con Top Gear Italia: il format, già trasmesso in prima tv sui canali Sky, vede in scena Guido Meda, Davide Valsecchi e Joe Bastiniach, i tre volti scelti come host. Come sempre, tutti e tre saranno pronti a mettere alla prova la loro smisurata passione per le quattro ruote: durante l’appuntamento della settimana scorsa non sono mancati auto da sogno e un ospite specialissimo, ma la puntata in programma stasera non sarà certo da meno. Si parte con le recensioni di Audi TTS e dell’Alfa Romeo 4C Spider, per sposate l’attenzione a qualche decennio fa e conoscere alcune vecchie gloria degli anni ’80. Davide Valsecchi, Guido Meda e Bastianich avranno a che fare con tre utilitarie, la Renault Supercinque Gt Turbo, la Volkswagen Golf GTI Mark II e la Peugeot 205 GTI: a loro il compito e il brio di mettersi alla guida di questi modelli. Guido Meda, in seguito, metterà alla prova due icone dei motori. Gli ospiti dell’appuntamento con Top Gear Italia saranno invece Ciro Prillo e Simone Ruzzo, i The Jackal.

© Riproduzione Riservata.