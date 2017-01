TRONO CLASSICO / Uomini e Donne anticipazioni registrazione: Manuel Vallicella bacia Carmen Rimauro? (oggi, 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MANUEL AVRÀ DATO IL PRIMO BACIO? - Cosa succederà questo pomeriggio durante il corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne? Come ben sapete infatti, gli Studi Elios del programma stanno ospitando proprio in queste ore le nuove dinamiche di Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella e, almeno attualmente, le ultime anticipazioni si sono quasi interamente concentrate sul trono di Sonia Lorenzini dopo le "soffiate" di Mario Serpa sull'ipotetico bluff del suo percorso televisivo. Oggi durante la registrazione potrebbero accadere svariati retroscena e, tra tutti, ci potrebbe anche essere l'abbandono in corsa da parte della barista 27enne. Naturalmente però, se la segnalazione ricevuta da Mario Serpa fosse errata, Sonia rimarrà senza dubbio in trasmissione. Come si svilupperanno le altre dinamiche? Durante la scorsa registrazione, Luca ha aperto le danze dei primi baci con Giulia, una delle sue corteggiatrici preferite e, qualcosa ci dice che con molta probabilità, anche Manuel Vallicella dovrebbe essere molto vicino al bacio e, siamo quasi sicuri che la fortunata corteggiatrice potrebbe essere Carmen Rimauro. Staremo a vedere cosa succederà durante il corso della registrazione e, come sempre, vi aggiorneremo in real time... non perdeteci di vista!

