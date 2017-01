Un Posto al sole / Anticipazioni: Matteo all'attacco di Marina (Oggi, puntata 27 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: MATTEO CONTATTA MARINA? - Andrà in onda domani sera l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole che concederà ampio spazio alla preoccupazione per la salute di Roberto, oltre che al suo legame con Marina. Quest'ultima sarà vicina all'ex fidanzato in questa difficile fase della sua vita, ma allo stesso tempo non potrà fare a meno di chiedersi cosa potrà riservare il loro futuro: Ferri la deluderà ancora una volta o per loro potranno esserci ancora degli spiragli per ritrovare la serenità? Mentre la Giordano sarà alle prese con questi interrogativi, Matteo si troverà in ospedale e si preparerà a contattare la sua ex amante. Avrà davvero il coraggio di telefonarle? Il comportamento di Nadia non convincerà Raffaele, preoccupato per le sorti del cognato. Per questo deciderà di affrontare Renato senza remore, raccontandogli di avere dei sospetti nei confronti dell'ucraina e di Alberto. Quale sarà la reazione di Poggi di fronte l'evidenza dei fatti?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO: Nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Renato Poggi scoprire tutta la verità sulla relazione clandestina tra Alberto e Nadia. La sfortuna vuole che Renato abbia scoperto il tradimento della compagna proprio quando quest'ultima ha deciso di troncare definitivamente qualsiasi rapporto con Alberto. A questo punto il Poggi è alle strette. Come comportarsi con Nadia? Raffaele e Ornella prenderanno le difese della donna o di Renato? Nadia è in difficoltà dopo la visita ricevuta da Ornella. Consapevole di non aver dato forse la giusta impressione alla moglie di raffaella, Nadia decide di tornare da Ornella e aprirsi un po' con lei, sfogandosi con lei circa il passato violento che aveva caratterizzato la sua prima fase di vita a Kiev, in Ucraina. Si riaccende la passione intanto tra Marina e Roberto. I due sono sul punto di fare l'amore insieme ma improvvisamente la Giordano si blocca, per paura di nuove complicanze per il tycoon. Anche il medico ha ribadito a Ferri che prima della visita non deve essere sottoposto ad emozioni forti, nonostante Roberto voglia in realtà farlo. Un'altra volta, questo sembra abbia voluto rispondere a Marina.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: TUTTI CONTRO MARINA E ROBERTO - Il riavvicinamento tra Roberto e Marina è ormai sempre più palese, come confermato dalla puntata di Un posto al sole di ieri. Dopo il bacio appassionato scambiato con Ferri, la Giordano è apparsa ancora molto preoccupata per le sue sorti, accompagnandolo in ospedale e attendendo insieme a Filippo che uscisse dalla sala operatoria. E mentre Matteo osservava, non visto, la preoccupazione della sua ex, la gran parte dei telespettatori di Un posto al sole non si da pace per questo ritorno di fiamma per una coppia che in passato ha combinato ogni genere di angheria e manipolazione. Basta leggere i commenti sui social network per capire che in realtà questo ritrovato amore non sia affatto gradito: 'Sono ignobili quei due, dopo quello che hanno combinato a Miriam. Solo per parlare della loro cattiveria più recente' , ' Solo a Miriam? E a quel poveretto ucciso a pugni? E Marina che avvelenò il marito? E l'eredità rubata alla figlia di lui?' , 'Non ho mai capito perché i ladri, i manipolatori, i falsi e i disonesti come loro vengono adulati come fossero dei Santi'.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: QUALI SONO LE INTENZIONI DI ALBERTO? - Ed ecco che le intenzioni di Alberto sono state finalmente svelate! Se qualcuno pensava che il cattivo di Un posto al sole fosse cambiato dopo la sua detenzione in carcere, si è sbagliato di grosso. Palladini vuole vendicarsi di coloro che gli hanno voltato le spalle, a partire da Renato che in passato non ci ha messo molto a cambiare squadra, schierandosi dalla parte di Roberto Ferri. L'avvocato lo ha detto chiaramente parlando con Nadia, alla quale ha rivelato di non essere affatto interessato alle possibili sofferenze del vicino di casa, ma il suo intrigo ha trovato la sua definitiva conferma solo successivamente. Entrato nell'ex centro di accoglienza, Raffaele ha visto un indumento intimo femminile facilmente riconducibile a Nadia. Considerando che già nutre dei sospetti nei confronti dell'ucraino, ci metterà molto a giungere alla verità riportandola al povero Renato, sempre più innamorato della sua compagna?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: ROBERTO E MARINA DI NUOVO INSIEME? - Sarà un finale di settimana con il botto quello che attende i telespettatori di Un posto al sole questa sera. Ci sarà, infatti, ampio spazio agli sviluppi della relazione di Marina e Roberto, con la Giordano che non saprà quale decisione prendere sul suo futuro: darà un'altra possibilità all'uomo che tanto l'ha fatta soffrire in passato? Nel frattempo Matteo si troverà in ospedale e si appresterà a contattare l'ex amante, dopo che per settimane aveva smesso di dare notizie di sé. Le parlerà informandola degli ultimi sviluppi della sua vita? Il comportamento sfuggente di Nadia non convincerà Raffaele, che nutrirà il sospetto che l'ucraina stia tradendo il cognato con Alberto Palladini. Per questo, dopo una lunga esitazione, deciderà di informare Renato sulle sue remore: ma quale sarà la reazione di Poggi di fronte all'evidenza? Patrizio continuerà a frequentare la palestra per migliorare il suo fisico e piacere di più a Rossella. Eppure la stranezza del suo comportamento non sfuggirà alla giovane studentessa, che non saprà come giustificare questo comportamento. Nel frattempo, Silvia e Michele cercheranno di lasciare casa libera alla figlia per una romantica serata in compagnia di Patrizio, ma Otello sarà della stessa opinione?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Giovedì 26 gennaio, in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai Tre. Nel corso dell'ultimo episodio di ieri abbiamo visto Nunzio avere un confronto con Chiara sulla sua partenza da Napoli, destinazione Sicilia. I due si sono anche scambiati un tenero bacio ma la risposta della figlia di Giancarlo Petrone all'ex fidanzato non è stata quella che Nunzio si sarebbe aspettato. Infatti Chiara non ha fatto nulla per impedire a Nunzio di lasciare Napoli e dire così addio alla sua terra natale e, molto probabilmente, ad un loro futuro insieme. Nunzio è tornato a casa di Franco distrutto ma intenzionato ugualmente a lasciare Napoli per stare un po' di tempo lontano da una città che, nel recente passato gli ha causato soltanto danni. Nel frattempo a Palazzo Palladini Nadia stava per essere scoperta da Ornella. Dopo che Renato è uscito per una rimpatriata tra vecchi amici, come più volte sottolineato, in modo scherzoso, da Raffaele al cognato, Nadia e Alberto si sono messi d'accordo per vedersi ancora un'altra volta di nascosto dal Poggi, nonostante le iniziali resistenze di Nadia. Qualcosa però è andato storto, poiché alla fine a casa di Renato è arrivata Ornella, che ha sorpreso la donna mentre era intenta ad uscire. Nadia, con una scusa, ha detto che stava uscendo qualche minuto per prendere un po' di aria, in modo da far passare il mal di testa. Durante la loro chiacchierata in casa Poggi però il telefonino di Nadia squillava a ripetizione, tanto che Ornella ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha preferito allora lasciare sola la donna. Sempre nella puntata di ieri abbiamo visto il ritorno di fiamma tra Marina e Roberto. Per la verità è già da un po' di tempo che i due continuano a vedersi di continuo, e non soltanto per questioni di lavoro, ma il fatto che la Giordano, dopo aver accompagnato l'uomo dal dottore per fissare l'importante visita odierna, si è recata la notte a dormire dal potente tycoon di Palazzo Palladini, qualcosa vorrà pur dire, ovviamente. Nessuno dei due però sa cosa sta per accadere in ospedale. Nuovi colpi di scena attendono la coppia più controversa di Un posto al sole.

