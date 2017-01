UNA PROPOSTA PER DIRE SI / Su Canale 5 il film con Matthew Goode e Amy Adams, alla regia Anand Tucker (oggi, 27 gennaio 2017)

UNA PROPOSTA PER DIRE SI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 GENNAIO 2017: IL CAST - Una proposta per dire sì, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola realizzata nel 2010 per la regia del thailandese Anand Tucker. Ad impersonare i due protagonisti sono l'attore britannico Matthew Goode e l'attrice statunitense Amy Adams. Si tratta di una commedia-sentimentale prodotta negli USA e in Irlanda che è stata distribuita in Italia dalla Universal Pictures. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNA PROPOSTA PER DIRE SI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 27 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Anna Brady lavora per un'agenzia immobiliare di Boston. Il suo fidanzato, Jeremy Sloane, è un giovane cardiologo. Secondo un'antica tradizione tramandata dal popolo irlandese, la donna può avanzare la proposta di matrimonio soltanto il 29 febbraio, quindi ogni quattro anni. I due protagonisti stanno insieme proprio da quattro anni e quindi Anna parte in volo per Dublino per raggiungere Jeremy, che si trova nella capitale irlandese per una conferenza. Causa cattivo tempo, l'aereo è costretto ad un atterraggio di emergenza in un aeroporto del Galles. Per proseguire il viaggio, Anna prende una barca diretta a Cork ma, per via di una tempesta di mare, l'imbarcazione si ferma nei pressi di Dingle. La ragazza entra in una taverna e chiede al proprietario del locale, un certo Declan O'Callaghan, di aiutarla a raggiungere Dublino, dietro un compenso di 500 euro. Declan accetta, mette a disposizione la sua auto e, insieme ad Anna, parte per la capitale. Il viaggio non è proprio piacevole e presto viene interrotto a causa della presenza di una mandria di bovini che impedisce il passaggio. Proseguono il viaggio a piedi, fino a raggiungere una piccola stazione ferroviaria e, di comune accordo, decidono di salire sul prossimo treno. Per ingannare l'attesa, raggiungono un castello in collina e, durante la passeggiata, Anna ha modo di conoscere meglio il suo accompagnatore. La conversazione è talmente piacevole che non si accorgono del tempo che è passato e perdono il treno. Trascorrono la notte in un piccolo "bed and breakfast" e, per non essere giudicati male, fingono di essere marito e moglie. Nella piccola struttura alloggiano anche altre coppie sposate e, per non destare sospetti, anche Anna e Declan si scambiano baci ed effusioni e dormono insieme in una camera matrimoniale. Il mattino seguente si rimettono in viaggio ma, per via di una forte grandinata, devono fermarsi per trovare riparo e si trovano nel bel mezzo di una festa di nozze. Anna beve qualche bicchiere di troppo e racconta della sua storia d'amore con Jeremy. Declan si rende conto di essersi innamorato della ragazza, anche Anna si sente attratta da lui ma, quando sono sul punto di baciarsi, lei si sente male e sviene. Il giorno seguente, intanto che aspettano l'autobus, il giovane parla ad Anna della sua ex-fidanzata e le racconta della fuga di lei con il suo amico del cuore e dell'anello di sua madre rimasto nella mani della ragazza. Quando i due giungono a Dublino, Anna va da Jeremy per fargli la sua proposta di matrimonio, il giovane cardiologo accetta di sposarla e a Declan non resta altro da fare che allontanarsi. In occasione della festa di fidanzamento, Anna scopre per caso che Jeremy aveva accettato di sposarla solo per far bella figura con il proprietario del lussuoso condominio che intendeva comprare. Delusa e incredula per quanto aveva scoperto, Anna cerca di attirare su di lei l'attenzione del fidanzato facendo suonare l'allarme antincendio ma Jeremy si preoccupa soltanto di disattivare l'allarme. Anna si rende conto di non essere amata e va via per sempre. Intanto Declan è riuscito a riavere l'anello appartenuto a sua madre. A distanza di qualche mese, Anna si presenta nella taverna di O'Callaghan e dichiara al giovane irlandese tutto il suo amore. Declan iniziamente non si cura di lei ma poi le chiede di sposarlo e le offre l'anello di sua madre. Anna accetta con gioia, i due si abbracciano e si abbandonano ad un bacio appassionato.

© Riproduzione Riservata.