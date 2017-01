Anticipazioni Una vita puntata 30 gennaio 2017: Pablo sistema Martin, Teresa vuole scoprire tutto del suo passato

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: MARTIN OTTIENE UN LAVORO - La nuova settimana di Una vita porterà buone notizie per uno dei personaggi da poco entrati in scena. Si tratterà di Martin, che da qualche settimana è diventato una costante nel quartiere di Acacias 38, non negando un certo interessamento nei confronti di Casilda. Quest'ultima ha cercato di aiutarlo, dandogli ospitalità in soffitta anche se ha dovuto tornare indietro sui suoi passi per evitare di trovarsi nei guai con le altre domestiche. Ma sarà l'intervento di Pablo a portare buone notizie all'ex soldato: il fratello di Manuela ha chiesto all'amico di assumere Martin come garzone alla sartoria ma tale proposta ha trovato in un primo momento l'opposizione di Susana (la donna non si smentisce mai!). Dopo qualche scaramuccia, però, Leandro raggiungerà il risultato sperato e Martin potrà festeggiare per il suo nuovo impiego. Riuscirà a tenerselo stretto senza causare problemi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: LA RICHIESTA DI AIUTO DI TERESA - Una vita domani non andrà in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Per seguire la prossima puntata della telenovela spagnola dovremo quindi pazientare qualche giorno in più arrivando fino a lunedì 30 gennaio quando Teresa e Mauro continueranno nel loro colloquio. La coppia, sempre più affiatata, si confronterà riguardo al passato della maestra e alla sua innegabile connessione con Cayetana. Per capire cosa sia davvero accaduto molti anni prima e per quale motivo lei sia finita in orfanotrofio, Teresa chiederà all'ispettore di continuare ad indagare per suo conto anche se con la massima discrezione possibile. L'incontro avvenuto con Cayetana e Fabiana, infatti, l'ha turbata e anche le due donne sono sembrate sorprese e colpite dalla persona che avevano l'impressione di avere già visto in passato. La resa dei conti sembra essere ogni giorno più vicina...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: RAMON AMA ANCORA TRINI? - Nella puntata di Una vita del prossimo lunedì si tornerà a parlare anche delle indagini di Trini e Victor, decisi a smascherare Lourdes per le sue malefatte. Purtroppo il mancato colloquio con gli operai del cantiere non ha portato i risultati sperati dal figlio di Juliana, che ora avrà bisogno nuovamente dell'aiuto dell'amica per incastrare la madre di Maria Luisa. Per questo, tornerà in campo Trini che chiederà l'intervento di Fabiana per intrufolarsi in casa Palacios. Anche questa volta però le cose non andranno per il meglio: sarà Ramon ad incontrare la sua seconda moglie, chiedendole spiegazioni sulla sua presenza. Ma il dialogo finirà per cambiare strada e la coppia non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti abbracciandosi nel peggiore dei momenti. Proprio quando Ramon e Trini sembreranno pronti ad ammettere di amarsi ancora, entrerà in scena Lourdes: sarà furiosa e chiederà alla rivale di andarsene immediatamente. Ma la questione sembra ancora molto lontana dall'essere risolta!

