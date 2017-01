ANTICIPAZIONI UNA VITA / Puntate italiane e spagnole: Teresa a lavoro per Caeyetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA LAVORA NEL PATRONATO DI CAYETANA - Nelle puntate spagnole di Una vita sarà di grande attualità una questione che in Italia verrà menzionata fra pochissimo. La proposta della regina di creare una fondazione in onore di German diventerà presto realtà, anche se prima di arrivare a quel punto Cayetana dovrà attraversare più di qualche difficoltà. La dark lady infatti sarà costretta a chiedere l'intercessione del segretario Oliva (che finirà per suicidarsi) per chiedere le autorizzazioni per raggiungere il suo obiettivo e la situazione non mancherà di avere complicazioni a non finire. Vi sorprenderà sapere che, quando finalmente la scuola verrà aperta, Teresa lavorerà al suo interno collaborando quotidianamente con Cayetana. Ma le due donne non dovrebbero essere nemiche giurate? Purtroppo non sarà così, al contrario, coloro che nell'infanzia erano due amiche inseparabili, anche da grandi si vorranno bene... quanto meno fino a quando gli inganni di Cayatana saranno scoperti.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO: Le anticipazioni rivelano che nella puntata del 27 gennaio di Una Vita, Victor e Trini cercheranno ancora un modo per incastrare definitivamente Lourdes. Quest'ultima, però, sembrerà essere fin troppo furba. Intanto, Pablo chiederà a Leandro di assumere Martin nel suo negozio. Il marito di Leonor, farà questo gesto per Casilda, che ormai sembra essersi legata a Martin. La scena clou delle ultime puntate riguarda Leonor e il suo editore. La Hidalgo ha una dura discussione con l'uomo, che ha intenzione di denunciarla. Con astuzia Leonor sembra aver presto ormai la situazione in mano, grazie anche al suo grande talento nella scrittura. La coppia dovrà, infatti, fare i conti con nuovi problemi nei quali si intrecceranno imprevisti in ambito professionale, familiare oltre che il desiderio di aiutare gli amici in difficoltà. Lo saprà bene Pablo che si renderà conto di come Martin provi qualcosa per Casilda: per questo deciderà di aiutarlo a non lasciare Acacias 38, chiedendo a Leandro di dargli un lavoro in sartoria. Otterrà l'approvazione di Susana a tal proposito? Non se la passerà molto meglio anche Leonor che dovrà affrontare la rabbia di Navas in seguito alla pubblicazione del romanzo 'Servire e tacere'. L'editore la minaccerà di denunciarla per inadempienza contrattuale, lei riuscirà a fargli cambiare idea prima che sia troppo tardi? Sulla bella coppia formata da Pablo e Leonor penderà inoltre un'altra spada di Damocle, pronta a sconvolgere la loro vita: gli Hidalgo, infatti, non sospetteranno le reali intenzioni di Rosina, che ha deciso di farsi operare da un chirurgo non troppo competente.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TELENOVELA AI MINIMI STORICI? - Continuano ad essere altalenanti gli ascolti della seconda stagione di Una vita che ancora fatica a trovare la completa approvazione dei suoi telespettatori. Sebbene l'avvento di Mauro e Teresa in un primo momento abbia creato quel giusto alone di curiosità che aveva permesso ai dati Auditel di sfiorare i tre milioni di appassionati, poi il calo è stato costante e purtroppo preoccupante. Lo conferma l'episodio di ieri pomeriggio che si è fermato ad un negativo 16,1% di share pari a 2.542.000 spettatori davanti ai teleschermi, bel al di sotto degli altri programmi di Canale 5, ovvero Beautiful, Uomini e donne e Il Segreto, che ieri si sono attestati proprio attorno ai tre milioni di appassionati. Dovremo attendere ancora qualche settimana per capire se si tratti di un calo momentaneo o se questi saranno i dati ai quali la telenovela spagnola dovrà abituarsi in futuro. La speranza è che le clamorose sorprese dei prossimi episodi possano risollevarne le sorti!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: AL VIA LA TERZA STAGIONE DELLA TELENOVELA - Se in Italia la seconda stagione di Una vita ha appena preso il via con l'entrata in scena dei due nuovi protagonisti Teresa e Mauro (e la morte di German e Manuela), molte cose cambieranno in Spagna dove da poco è cominciata la terza sorprendente serie della telenovela spagnola. Per fortuna, a differenza di quanto accaduto in passato, non ci sarà il cambio della guardia e la coppia regina non varierà, evitando così un nuovo shock da parte dei telespettatori. Mauro e Teresa torneranno ad appassionare con la loro stupenda storia d'amore che ancora non ha conosciuto il lieto fine. Per loro, però, ci sarà un nuovo antagonista: se nella seconda stagione era stata Humilidad, la storica fidanzata di Mauro, ad ostacolare il loro amore, questa volta il compito sarà dato a Fernando, un uomo molto ricco che poserà gli occhi su Teresa. La sua entrata in scena è già avvenuta, in qualità di benefattore del patronato fondato da Cayetana e nel quale lavorerà la stessa Teresa. Ma oltre a questo antagonista maschile, non potranno mancare le angherie della solita dark lady che non mancherà di usare ogni mezzo in suo potere per allontanare la sua migliore amica dall'odiato Mauro. Raggiungerà di nuovo il suo obiettivo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: IL NUOVO PIANO DI CAYETANA! - Cayetana non ha paura di niente e di nessuno per raggiungere i suoi subdoli obiettivi. I telespettatori di Una vita ne avranno ulteriore conferma seguendo la puntata che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 (sarà anche l'ultimo appuntamento settimanale con la telenovela spagnola che domani verrà sostituita da Amici). Nella puntata odierna, la dark lady si confronterà con la regina, giunta ad Acacias 38 per farle visita come accordato in precedenza: ma se la regnante di Spagna proporrà all'amica di evidenziare il suo riscatto sociale fondando un'associazione benefica in ricordo del defunto German, anche Cayetana avrà in mente un patto che la regina non potrà rifiutare. Le chiederà di trovare una strada per togliere potere a Mauro, escludendolo dalle indagini sul suo conto. Raggiungerà anche questo ennesimo malefico risultato? L'ispettore San Emeterio farà bene a restare in guardia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LE USCITE DI SCENA PIU' ILLUSTRI - Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole di Una vita, dove diversi personaggi illustri usciranno di scena, per morte violenta e non solo. Tra gli addii più sconvolgenti ci sarà quello di Maximiliano, che morirà durante un attentato organizzato il giorno delle nozze di Ramon e Trini. Dopo di lui purtroppo sarà anche la volta di Guadalupe, che verrà uccisa da Ursula durante una terribile discussione con argomento la sparizione di German e Manuela. Qualcuno invece se ne andrà dal quartiere di Acacias 38 per scelta, più o meno imposta. Sarà questo il caso di Leonor e Pablo, costretti a fuggire dalla Spagna per evitare che il fratello di Manuela venisse condannato ingiustamente per avere ucciso la madre. Diverso sarà il caso di Juliana e Leandro che decideranno di trasferirsi a Parigi per stare lontani dalle critiche di Susana. Il loro però non sarà un addio, anche se al loro ritorno l'atteggiamento di Susana non sarà affatto cambiato.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: IL PIANO DI VICTOR FALLISCE - Non c'è tempo da perdere per Victor e Trini se vorranno fermare gli intrighi di Lourdes prima che causi problemi molto seri alla famiglia Palacios. Per questo nella puntata di Una vita che andrà in onda oggi pomeriggio dalle ore 14:10, il figlio di Juliana deciderà di agire per capire fino a che punto la madre sia arrivata. Per smascherare le sue malefatte, si recherà a interrogare gli operai che lavorano nel quartiere ma si troverà di fronte alla peggiore delle scoperte: tali uomini non si trovano più lì perché sono stati licenziati da un misterioso ingegnere Ibarra. Per quale motivo? Questo individuo è un complice di Lourdes? La situazione potrebbe chiarirsi molto presto perché l'ingegnere chiederà a Maria Luisa di incontrarsi in pasticceria quello stesso pomeriggio. Cosa avrà davvero in mente? Sarà proprio la giovane Palacios a subire le conseguenze della crudeltà della madre?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: Nel corso delle ultime puntate di Una Vita, il pubblico di Canale 5 ha visto Cayetana riacquistare il suo grande potere ad Acacias, grazie all'aiuto della Regina. Quest'ultima, infatti, è giunta nel quartiere appositamente per parlare con lei. Intanto, Maria Luisa e Victor hanno rotto il fidanzamento, a causa di Lourdes. Trini non si lascia scappare nessuna possibilità di mettere la donna con le spalle al muro, grazie anche all'aiuto di Fabiana che, però, è stata scoperta mentre frugava nei cassetti della sua padrona. Nel frattempo, Casilda ha scoperto che Martin presto lascerà Acacias e questo l'ha rattristata molto. Leonor, grazie all'aiuto di Maximiliano e Pablo, ha pubblicato il romanzo sulle domestiche. Mentre, intanto, Rosina ha deciso di effettuare l'operazione estetica al viso. Nella puntata della soap Una Vita, trasmessa giovedì 26 dicembre, Teresa è in serie difficoltà durante la processione. A sostenerla ci pensa Mauro, ma la donna rifiuta, ancora una volta, il suo aiuto. Maximiliano ancora non riesce a credere di aver visto la Regina arrivare ad Acacias per parlare con Cayetana. Leonor è molto agitata, in quanto sta per incontrare il suo editore. Rosina esprime il suo disaccordo per il romanzo sulle domestiche e anche lei si prepara per incontrare l'editore di Leonor. Lourdes prenota un tavolo alla pasticcera di Juliana per Maria Luisa e un ingegnere, al fine di fargliela pagare a Victor. Maximiliano è molto preoccupato per Ramon e, per tale motivo, chiede notizie dell'amico alle due Palacios. Maria Luisa confessa che il padre non sta molto bene, mentre Lourdes cerca di deviare il discorso nascondendo la realtà. Nel frattempo, Martin e Pablo parlando della bontà di Casilda e il figlio di Manuela avverte l'uomo e gli consiglia di comportarsi bene con la sua amica. Pablo comprende che in realtà Martin è una brava persona e che è in cerca di un lavoro. Fabiana si scusa con Trini per aver detto la verità a Ramon e le confessa di non poterla più aiutare. La Regina va a fare visita a Cayetana e la De La Serna decide di invitare anche Celia, Susana, Lourdes e Maria Luisa. L'editore di Leonor sembra essere ormai convinto nel voler far causa alla giovane Hidalgo. Quest'ultima, però, riesce a convincerlo a mantenere un accordo lavorativo. La Regina propone a Cayetana di onorare German, creando una fondazione per assistere i più bisognosi, che porti il nome del medico. Mauro va in collegio a cercare Teresa e qui incontra la suora e le chiede come può aiutare la giovane.

