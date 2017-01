Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione: Mario Serpa in studio come opinionista, Sonia Lorenzini in ansia (Trono Classico, 27 gennaio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MARIO SERPA ANCORA IN STUDIO COME OPINIONISTA – Mario serpa è diventato ufficialmente un nuovo opinionista del trono classico di Uomini e donne. L’ex corteggiatore sarà presente anche nella registrazione di oggi che comincerà solo nel pomeriggio. Una notizia che ha fatto torcere il naso soprattutto ai fans di Sonia Lorenzini, sul piede di guerra dopo la segnalazione di Mario sul presunto accordo tra Sonia e il corteggiatore Federico Piccinato. Dopo aver fatto scoppiare la bomba nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Mario Serpa è pronto ad andare fino in fondo alla questione. Nella registrazione di oggi, dunque, in studio potrebbero arrivare le prove che serviranno per scagionare totalmente Sonia o per condannarla senza appello. La presenza di Mario Serpa come opinionista, però, non fa piacere neanche agli stessi fans dell’ex corteggiatore secondo i quali Mario sarebbe cambiato e si sarebbe montato un po’ la testa. Serpa, dunque, cercherà di moderare i toni o anche oggi partirà all’assalto di Sonia Lorenzini?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: SONIA LORENZINI E MARIO SERPA, LA GUERRA CONTINUA – Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in arrivo. Sul sito ufficiale del programma di Maria De Filippi è arrivata la conferma della nuova registrazione che dovrebbe prendere il via in quel di Cinecittà nel primo pomeriggio. Si tratta di una delle registrazioni più attese nella storia del programma. Il motivo? Naturalmente per la segnalazione su Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sul quale il pubblico chiede chiarezza. Nello studio di Uomini e Donne dovrebbe così tornare Mario Serpa, l’artefice di tutto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, è stato colui che ha puntato il dito contro Sonia accusandola non solo di prendere in giro la redazione e i fans ma di avere già un accordo con Federico. Dalle parole di Mario Serpa è saltato fuori il presunto flirt tra Sonia e Federico che, tuttavia, avrebbero deciso di continuare a stare in trasmissione fino alla scelta finale. Una dichiarazione che ha scatenato la bufera in studio e sui social. Molti fans si sono schierati dalla parte di Sonia accusando Mario di volersi mettere in mostra anche a costo di buttare fango sugli altri. “Mario è invidioso di Sonia che piace alla gente, ma non ha trovato l'amore? Che stia sul divano di casa con Claudio. Sembrava tanto intelligente, invece è una serpe nel vero senso della parola. Si sta sporcando la faccia da solo”, è uno dei tanti messaggi contro Mario. Dall’altra parte, invece, ci sono quelli che sostengono l’ex corteggiatore invitandolo a smascherare definitivamente Sonia. La registrazione odierna, dunque, sarà davvero di fuoco. Mario Serpa sarà in studio? Lo scopriremo più tardi.

© Riproduzione Riservata.