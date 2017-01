Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni, Foto: Claudio Sona al centro dello scandalo, tutto finito con Mario? (Trono Classico, oggi 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA, UN TATUAGGIO CON L’EX CREA LA NUOVA POLEMICA ONLINE, FOTO - Claudio Sona è al centro delle numerose polemiche social e, lo è anche per la risposta che ha dato di recente ai fan del programma e della coppia formata da lui e Mario Serpa, il giovane romano che ha scelto terminando il suo percorso con il trono classico di Uomini e Donne: cosa è successo nell'ultimo periodo? Ecco tutte le ultimissime di gossip in riferimento ad una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Quando il percorso di Claudio ha avuto inizio, in rete si vociferava che l'affascinante imprenditore veronese non fosse del tutto single ma che, partecipasse al programma avendo un fidanzato fuori. Dopo poco però, le critiche ed i dubbi hanno lasciato spazio all'emozionante storia con Mario Serpa e, una volta fuori dal programma, un messaggio di Stefano Gabbana aveva fatto storcere il naso dei fan. Lo stilista infatti, lo aveva accusato di aver fatto tutto per soldi e, durante quella occasione si è creato un nuovo polverone spazzato via dalle foto ed i video condivisi dai "Clario". Nonostante questo però, in molti fan vedevano in Claudio una certa freddezza e, si è perfino messa in discussione la loro storia. In questi ultimi giorni poi, è saltato fuori un nuovo tatuaggio del Sona identico ad uno dell'ex e, dopo le attente riflessioni degli estimatori, si è scoperto che il tatuaggio è stato realizzato dopo la scelta. Claudio quindi, ha cercato di spiegarsi su Instagram con una foto ed un messaggio: "Ragazzi, mi dispiace per i commenti che sto leggendo. Credo sia giusto dare una risposta alle vostre domande, ma anche doveroso rispettare la vita privata delle persone, soprattutto di quelle che non vogliono entrare in questi polveroni mediatici. E per questo mi scuso con Juan. Come sapete bene, io e Mario ci stiamo conoscendo e stiamo vivendo la nostra storia con tutte le gioie e le complessità della quotidianità. Ci sono persone che per me rimangono sempre e comunque molto importanti, anche se appartengono al mio passato. Ho tanti tatuaggi fatti con persone speciali che hanno in qualche modo segnato la mia vita. Sto già programmando il prossimo". I fan non hanno amato nemmeno questo messaggio e la parte che dice: "Ci stiamo conoscendo...". Nel cuore di Claudio e Mario c'è già aria di crisi oppure la loro storia è tutto... business? Cliccate qui per visionare lo scatto a cui facciamo riferimento.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA SVELANO LA VERITA’ – Da giorni, i fan di Uomini e donne si interrogano sul rapporto tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. L’ex coppia di Uomini e Donne è tornata al centro del gossip dopo alcuni gesti che hanno fatto pensare ai fan che tra i due ci possa essere un clamoroso ritorno di fiamma. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, infatti, non solo sono tornati a lavorare insieme ma stanno instaurando un rapporto d’amicizia. Aldo, infatti, ha accompagnato Alessia a farsi un nuovo tatuaggio e i due si punzecchiano spesso sui social. I video che Alessia ha pubblicato su Instagram Stories hanno scatenato l’entusiasmo dei fans, speranzosi che tra i due possa tornare tutto come prima. Aldo e Alessia, amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne, dopo alcuni giorni di silenzio hanno deciso di raccontare tutta la verità. A parlare è stata la Cammarota che, sui social, di fronte alle domande dei fan, ha deciso di chiarire cosa sta realmente accadendo con Aldo. “Se nulla è stato detto è perché fondamentalmente non c’è nulla da dire. Mai stata sgarbata nei confronti di chi, come voi, ha sempre voluto bene a me e alla mia famiglia”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota che stanno semplicemente cercando d’instaurare un rapporto sereno soprattutto per il bene del piccolo Niccolò.

