UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio Sona e il tatuaggio come Juan Fran Sierra, il tronista svela tutta la verità (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E LA BUFERA PER IL TATUAGGIO COME JUAN FRAN SIERRA, ECCO LA VERITA’ – Claudio Sona nella bufera. Tutta colpa del tatuaggio, un coniglietto, che il tronista ha sul bicipite e che è identico a quello che ha anche il suo ex fidanzato, il modello Juan Fran Sierra. Il tatuaggio di Claudio ha scatenato la bufera sui social con i fans che hanno puntato il dito contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusato di avere ancora contatti con l’ex fidanzato come aveva insinuato lo stilista Stefano Gabbana subito dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne. Di fronte alle pesanti accuse dei fans, Claudio Sona è stato costretto ad intervenire sui social per chiarire la situazione. “Ragazzi, mi dispiace per i commenti che sto leggendo. Credo sia giusto dare una risposta alle vostre domande, ma anche doveroso rispettare la vita privata delle persone, soprattutto di quelle che non vogliono entrare in questi polveroni mediatici. E per questo mi scuso con Juan. Come sapete bene, io e Mario ci stiamo conoscendo e stiamo vivendo la nostra storia con tutte le gioie e le complessità della quotidianità. Ci sono persone che per me rimangono sempre e comunque molto importanti, anche se appartengono al mio passato. Ho tanti tatuaggi fatti con persone speciali che hanno in qualche modo segnato la mia vita. Sto già programmando il prossimo”, ha scritto sui social Claudio Sona. La spiegazione dei fans, però, non convince i fans che temono che Claudio e Mario siano già in crisi. Cliccate qui per vedere il post.

