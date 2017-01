UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia furiosi sui social: i fans offendono il piccolo Brando (27 gennaio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA DIFENDONO BRANDO DALLE OFFESE DEI FANS – Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia formano una delle coppie più belle e unite della storia di Uomini e Donne. Dopo esserci incontrati e innamorati nel programma di Maria De Filippi, Eugenio e Francesca non si sono più lasciati e hanno formato subito una famiglia con la nascita del piccolo Brando. Il bambino rappresenta il coronamento del loro amore ed è amatissimo non solo dagli amici dei genitori e dai parenti ma anche dai fans. Come spesso accade, però, sui social, ci si imbatte spesso anche in critiche pesanti. Ne sa qualcosa Francesca Del Taglia che, dopo essere stata offesa e insultata in passato per la sua forma fisica, si è ritrovata a leggere cattiverie su suo figlio. Sotto la foto di Brando pubblicata su Instagram da mamma Francesca, accanto ai complimenti, spuntano commenti poco carini e anticipatici. Esattamente come accadde a Belen Rodriguez quando Santiago era ancora molto piccolo, anche Francesca Del Taglia ha dovuto leggere commenti offensivi sul suo piccolo. Sui social è così scoppiata la polemica con molti utenti, anche non fans della coppia di Uomini e Donne, che si sono scagliati contro chi giudica un bambino dall’aspetto fisico. ”Offendere un bambino così bello e dolce ci fa capire quanto sia infelice la gente. Francesca hai un bimbo bellissimo”, “Non sapevo che al mondo esistessero persone di questo genere così di basso livello. Guarda che nessuno ha chiesto la tua opinione su questo piccolo angioletto tanto adorabile”, sono alcuni dei messaggi scritti in difesa del piccolo Brando. Cliccate qui per leggere tutto.

