UOMINI E DONNE/ Gossip e anticipazioni: Sonia Lorenzini si vendicherà di Mario Serpa, oggi la nuova registrazione del trono classico (27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE E GOSSIP: SONIA CONTRO MARIO, LA TRONISTA SI VENDICA? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Le ultime polemiche online si sono abbondantemente concentrate sulla coppia formata da Claudio Sona e Mario Serpa. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne infatti, ha mostrato un nuovo tatuaggio identico a quello del suo ex. C'è aria di crisi tra la coppia? Claudio ha provato a spiegarsi online ma i suoi chiarimenti - secondo i fan - farebbero proprio acqua da tutte le parti. Durante il corso del pomeriggio nel frattempo, Mario Serpa sarà nuovamente tra gli ospiti della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e, tra le altre cose, il pubblico pensa che Sonia Lorenzini potrebbe proporre in trasmissione questa spinosa faccenda proprio per pareggiare i "conti" con lui e potersi anche vendicare in qualche modo. Durante le passate registrazioni infatti, Mario ha svelato che Sonia avrebbe già le idee chiare su chi scegliere durante il corso del suo trono, facendo emergere il nome di Federico, corteggiatore che la Lorenzini non solo avrebbe conosciuto fuori dal programma durante il suo percorso con Claudio D'Angelo, ma di cui sarebbe anche "innamorata". Secondo le "talpe" di Mario infatti, il suo percorso sarebbe già tutto deciso. Questo pomeriggio però, in base alle anticipazioni che si leggono in rete, Mario Serpa sarà nuovamente presente presso gli Studi Elios di Roma e, le possibilità che Sonia possa giocarsi la carta della probabile crisi con Claudio sono davvero altissime. Nel frattempo online Mario rimane in silenzio mentre Claudio continua a postare fotografie sponsorizzando eventi come quello di questa sera in quel di Verona. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

© Riproduzione Riservata.