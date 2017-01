UOMINI E DONNE / Oggi, anticipazioni: Mario Serpa perde consensi, tutta colpa di Sonia Lorenzini (Trono classico, oggi 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARIO SERPA PERDE CONSENSI, COLPA DI SONIA LORENZINI – Non sta piacendo molto al pubblico il ruolo che la redazione di Uomini e Donne ha deciso di affidare a Mario Serpa. Dopo aver fatto sognare i telespettatori con la sua storia con Claudio Sona, Mario Serpa è tornato nello studio di Uomini e Donne in veste di commentatore speciale del trono classico. Una scelta infelice dal momento che sul trono, accanto a Manuel Vallicella e Luca Onestini, c’è anche Sonia Lorenzini con la quale non scorre buon sangue. La guerra tra Sonia e Mario è scoppiata subito. L’ex corteggiatore ha accusato la tronista di prendere in giro tutti e di essere già d’accordo con Federico Piccinato per la scelta finale. Mario Serpa si è così trasformato in una spia per la redazione di Uomini e Donne. Un ruolo che ai suoi fans non piace affatto. Sui social, infatti, sono tanti gli utenti che invitano il fidanzato di Claudio Sona a non cadere nella trappola e a rifiutare l’invito della redazione. Tanti, infatti, vedono nel suo accanimento contro Sonia, una specie di gelosia e invidia. Sarà davvero così o Mario vuole semplicemente tirare fuori la verità?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FEDERICO PICCINATO PRONTO A RACCONTARE LA VERITA’ SU SONIA LORENZINI – Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio, in quel di Cinecittà, sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Sarà una puntata importante soprattutto per il destino di Sonia Lorenzini, al centro delle polemiche per la presunta conoscenza con Federico Piccinato. Il corteggiatore, dopo essere stato accusato di aver diffuso le voci che lo vorrebbero in combutta con Sonia per la scelta finale, potrebbe decidere di vuotare il sacco. Nel frattempo, dopo una bella esterna girata a Roma durante la quale, come ha raccontato il Vicolo delle News, non sono mancati momenti teneri con Sonia, Federico ha scritto un messaggio sui social. “Evviva quelli che ridono con gli altri e non degli altri. Evviva quelli che urlano per qualcuno e non contro qualcuno. Evviva le persone belle, quelle che sanno colmare i vuoti, quelle che cercano di farti ridere anche quando non c’è niente da ridere. Quelle che quando non ci sono manca qualcosa. Qualcosa di bello”. Parole belle e importanti quelle scritte da Federico: saranno dedicate a Sonia Lorenzini? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, LA SEGNALAZIONE SU FEDERICO PICCINATO CONTINUA A FAR DISCUTERE – Non si placa la polemica sulla presunta conoscenza tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Le dichiarazioni di Mario Serpa hanno fatto esplodere la bomba e sui social sono sempre di più i fans di Uomini e Donne convinti che la tronista stia prendendo in giro tutti e che sia effettivamente d’accordo con Federico con il quale, sin dalla prima esterna, c’è stato un bel feeling. Lo staff che gestisce la fanpage ufficiale di Sonia Lorenzini assicura che non ci sia assolutamente nulla tra la tronista e Federico e che tutto verrà chiarito nel più, breve tempo possibile. Tuttavia, le parole di Mario Serpa hanno lasciato il segno. Anche coloro che avevano sostenuto Sonia durante il suo percorso come corteggiatrice di Claudio D’Angelo hanno cominciato ad abbandonare la barca, delusi dal suo atteggiamento. A puntare il dito contro Sonia sono tutti quei fans che avevano ammirato la sua forza, la sua determinazione e il suo coraggio nel trovare l’amore e che ora vedono solo una donna che si è messa su un piedistallo e che si è “montana la testa”. Sonia Lorenzini, dunque, continua a perdere tempo. Quella che è stata sin dall’inizio una beniamina del pubblico riuscirà a far ricredere tutti e a dimostrare la sua buona fede?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA, UN COMPORTAMENTO NON PIACE - Dopo Sonia Lorenzini, anche Manuel Vallicella sta deludendo il pubblico. Colpa di un comportamento troppo aggressivo e diretto nei confronti delle sue corteggiatrici. Al pubblico, in particolare, non piace il modo veloce con cui il tronista veronese elimina le sue pretendenti. Dopo poche esterne, Manuel Vallicella non perde tempo decidendo di mandare subito a casa le sue pretendenti al loro minimo errore. A far scatenare le critiche è stata la decisione di Manuel di eliminare Elettra, una ragazza seria e semplice che al pubblico piaceva davvero tanto. Vallicella, scrivono i fans sui social, non è più il ragazzo dolce, romantico e attento che ha corteggiato Ludovica Valli. Il tronista veronese, però, di fronte alle critiche, continua a difendersi affermando di essere rancoroso nei confronti delle donne per una storia finita male in passato. Il tronista tatuato, dunque, non è più il beniamino del pubblico.

© Riproduzione Riservata.