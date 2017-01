UOMINI E DONNE / Oggi, anticipazioni, senior in onda: il bell’Antonio fa impazzire le fan! (Trono Over, 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: È ANTONIO, IL CAVALIERE SENIOR PIÙ AFFASCINANTE - Chi è il cavaliere più affascinante del trono over di Uomini e Donne? Senza dubbio Antonio, il giovane designer che tiene banco insieme agli altri uomini del parterre della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Nonostante Antonio non si metta quasi mai in evidenza, la sua bellezza cattura spesso l'attenzione, anche del pubblico da casa, consacrandolo - di fatto - come il cavaliere over più bello del programma in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 14.45 circa. Di recente Antonio si è anche trovato al centro dello studio per confrontarsi con due nuove dame: Elisabetta e Marina. Tina Cipollari però, ha ironizzato come sempre invitando il cavaliere ad eliminarle ma lui - a quanto pare - è rimasto incuriosito da Marina tenendola in studio dopo aver salutato Elisabetta. Intanto il popolo femminile sembra letteralmente stregato dal bell'Antonio, ecco alcuni commenti online: "L'unico decente, al momento, è Antonio. Sin troppo sprecato nel programma dove i più vogliono solo apparire e si comportano da cafoni ed arroganti", "Un ragazzo così bello deve andare a Uomini e Donne per cercare una ragazza???? Ma per piacere...", "Che bello Antonio !! Meno male che c e lui a risollevare questo over ma devono dargli più spazio !! Basta intere puntate su gemma e Giorgio veramente basta". Cliccate qui per visionare lo scatto di Antonio ed i commenti delle fan online.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: FOTO, FRANCESCO TURCO PRESENTA LA SUA COMPAGNA - Anche oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con protagonisti - come sempre - i siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani "in odore di santità", come più volte ribadisce ironicamente il suo ex fidanzato Marco Firpo: cosa è successo durante il nuovo appuntamento? La puntata si è aperta con Francesco Turco e un video riassunto del suo percorso, dal suo ruolo di cavaliere cercando di corteggiare il cuore di Gilda, fino alle ultime disavventure amorose con Aurora. Come ben sapete infatti, il simpatico uomo ha lasciato il trono perché si è innamorato follemente di una sua compaesana e, in trasmissione ha fatto il suo ingresso accompagnato dalla compagna con la quale già convive: " Il senso di tutto ciò? È la seconda volta che prende per il cul* tutti frequentando una fuori, e la punizione è invitarlo? Ma chi se ne frega???? Non bastano le puntate inutili dedicate a Gemma & co?", si legge sulla pagina ufficiale di Facebook, e ancora: "Chi si somiglia si piglia, e loro sembrano molto simili! Auguri e speriamo duri... che sennò, tra qualche puntata, ce lo ritroviamo di nuovo in trasmissione". Se anche voi volete interagire con i fan del programma e commentare la decisione di Francesco Turco, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SOSSIO ARUTA SENZA RISPETTO DELLE DONNE, SCOPPIA LA POLEMICA SUI SOCIAL – Sossio Aruta è al centro di un’accesa polemica. Dopo la segnalazione su un suo presunto fidanzamento con una donna che non fa parte del parterre del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta è finito nella bufera anche per il suo atteggiamento nei confronti delle donne. “Non hai rispetto per le donne”, ha sbottato Nino puntando il dito contro il Re Leone che, anche oggi, ha chiuso la conoscenza sia con Angela che con Sabrina. Le dichiarazioni di Sossio hanno scatenato anche la dura reazione dei fan che hanno puntato il dito contro il Re Leone. “Sossio penso sia uno dei peggiori lì dentro.... sempre e soliti giochi....ha ragione Nino che è intervenuto”, “Quando gli uomini non hanno più argomenti...tirano fuori la ca**ata del carattere della donna. Sossio sta prendendo in giro tutti”, “Sossio hai rotto”, “Sossio sei incommentabile, ...che ti devo dire per me sei senza speranza, tenere testa ad una donna al giorno d'oggi è difficile... Non ce la puoi fare “, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SOSSIO ARUTA SOTTO ACCUSA, IL COMPORTAMENTO CHE NON PIACE – Nell’ultima puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over ci sarà tempo anche per Sossio Aruta. Il cavaliere sta conoscendo due dame, Angela e Sabrina ma il suo comportamento scatena la polemica in studio. Angela svela che lo vede insofferente nei suoi confronti. Lui conferma e decide di continuare a conoscere solo Sabrina che, però, non gradisce il suo modo di fare. A sorpresa, il Re Leone decide di chiudere anche con lei scatenando la polemica. Nino, in particolare, punta il dito contro Sossio per il modo che ha di trattare le donne. La puntata si chiude poi con Giorgio Manetti. Alla corte dell’aitante cavaliere arrivano due nuove signore, Rita e Maria. La prima attacca subito Gemma che risponde per le rime. Entrambe le signore hanno dei figli. La cosa non fa piacere a Giorgio che decide di liquidarle entrambe e ballare ancora con Astrid.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SENIOR OGGI IN ONDA, IL RITORNO DI FRANCESCO TURCO – La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con la seconda parte della puntata del trono over. Dopo una prima parte dedicata alla nuova dentatura di Gemma Galgani, oggi si riparte da un gradito ritorno. In studio torna Francesco Turco, l’amatissimo e simpaticissimo cavaliere che ha abbandonato il programma di Maria De Filippi per vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Francesco, infatti, annuncia di essere felice con Antonietta, la donna del suo Paese che gli ha rubato il cuore e con la quale ha iniziato anche una convivenza. Al settimo cielo per il periodo che sta vivendo, Francesco è accolto da un pubblico e un parterre entusiasta. Aurora, dunque, è ormai un lontano ricordo. Dopo aver avuto diverse delusioni sentimentali, finalmente Francesco sembra aver trovato la donna della sua vita. Un lieto fine, dunque, per uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni del trono over. Chissà se anche Gemma vivrà un giorno la stessa emozione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI MALINCONICA SUI SOCIAL, COLPA DI TINA CIPOLLARI? – E’ un buongiorno dal sapore amaro quello che Gemma Galgani ha regalato ai fans questa mattina. Sempre molto positiva e solare, oggi, la dama storica del trono over di Uomini e Donne si è svegliata con un velo di malinconia. Colpa del maltempo o delle continue discussioni con Tina Caipollari che starebbe facendo di tutto per convincerla a lasciare la trasmissione? “Buongiorno, oggi Torino è nuvolosa... aria da neve??? Chissà... siete pronte a scaldarmi il cuore? Ma voi lo fate anche quando ci sono 30 gradi, siete uniche, rare e inestimabili!!!!!! Buongiorno care amiche!!!! Oggi è venerdì”, scrive Gemma sui social chiedendo alle fans che la seguono sempre con tanto affetto di riscaldare il suo cuore, freddo ormai da diverso tempo. Dopo la fine della storia con Giorgio Manetti, infatti, Gemma non ha più trovato un uomo con cui costruire un rapporto importante. In compenso, la situazione con Tina Cipollari ha raggiunto dei livelli insopportabili al punto che si vocifera che una delle due potrebbe presto lasciare la trasmissione. Sarà vero?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI E L’ULTIMATUM A MARIA DE FILIPPI SU GEMMA GALGANI – Gemma Galgani potrebbe lasciare davvero il trono over di Uomini e Donne. E’ quanto sostiene il settimanale Nuovo secondo cui Tina Cipollari avrebbe dato l’ultimatum a Maria De Filippi su Gemma Galgani. “È arrivato il momento della resa dei conti – annuncia infatti il settimanale, che ancora svela – L’esuberante opinionista di Uomini e Donne avrebbe dato un aut aut definitivo a Maria De Filippi, che adesso dovrebbe scegliere tra lei e Gemma”. La bionda opinionista di Uomini e Donne, dunque, sarebbe stanca di dover litigare sempre con Gemma Galgani e avrebbe chiesto alla conduttrice di scegliere tra lei e la dama. Per il momento si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata. Difficilmente, infatti, Maria De Filippi cederà alla richiesta di Tina. Le due protagoniste del trono over, dunque, continueranno a punzecchiarsi ancora per un po’. Almeno fino a quando nello studio del trono over non arriverà il principe azzurro che la Galgani attende da anni. I fans di Uomini e Donne, però, sperano che Maria De Filippi decida davvero di rinnovare un po’ il parterre del trono over.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SOSSIO ARUTA FURIOSO SUI SOCIAL – Sossio Aruta è davvero fidanzato? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato oggetto di una segnalazione in base alla quale, pur professandosi single in tv, avrebbe già una fidanzata. Sossio Aruta, infatti, sarebbe stato avvistato ad una serata caraibica in compagnia di una bella ragazza mora. A riportare l’indiscrezione è stato il blog Isa e Chia che ha pubblicato anche le testimonianze di chi ha visto insieme Sossio e Aruta. Da quello che circola sul web, sembrerebbe che tra il cavaliere e la misteriosa fanciulla ci siano stati degli atteggiamenti che farebbero pensare ad un rapporto diverso dalla semplice amicizia. Di fronte a tali insinuazioni sul suo conto, Sossio Aruta si è sfogato sui social. “Non mi era mai capitato di fidanzarmi senza sapere chi era la mia lei. Grazie per l’interessamento ma quando capiterà sarò ben lieto di comunicarlo”, ha scritto il Re Leone del trono over. La segnalazione su Sossio Aruta è giunta anche alle orecchie di Giuliano Giuliani che, sempre molto attento a quello che accade nel parterre del trono over, ha attaccato il simpatico cavaliere. “Isa e Chia, quando una persona è sporca o colpevole agisce come quel tamarro di Sossio Aruta ma cosa vogliamo pretendere da un ex calciatore da un passato tormentato alla caccia di donne non è simpatico né gentiluomo sta seduto come un manichino non attacca né Giorgio né Gemma né Marco perché ha paura di essere cacciato si crede un leone, me è una pecora“, ha scritto Giuliano Giuliani. Immediata è stata la replica di Sossio: “Giuliano sei un vecchio rimbambito e squallido“.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI RISCHIA IL POSTO? –Tina Cipollari rischia davvero di perdere il posto di opinionista di Uomini e Donne? Il pubblico del programma di Maria De Filippi è convinto di sì. Le scenate che vedono protagonista Tina Cipollari, soprattutto nelle puntate del trono over, hanno stancato il pubblico che, sui social, ha dichiarato guerra alla bionda opinionista e al suo atteggiamento sempre molto aggressivo nei confronti di Gemma Galgani. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è la dura reazione avuta da Tina di fronte ai commenti negativi sul suo conto fatti da una signora del pubblico. Tina, infatti, ha inveito contro la spettatrice invitando Maria De Filippi a cacciarla dallo studio. Una scena che ha scatenato una marea di critiche con gli utenti del web che hanno puntato il dito non solo contro la Cipollari ma anche contro chi le consente di comportarsi così.

© Riproduzione Riservata.