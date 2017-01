UOMINI E DONNE / Trono Over news: Gemma insultata da una dama “Uccidiamola, Tina ti amo!” (oggi, 27 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI PRESA ANCORA DI MIRA - Oggi pomeriggio sono tornate puntualmente in scena le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne che ci hanno accompagnato fino al weekend. Gemma Galgani si è nuovamente confrontata con Marco Firpo che l'accusa fortemente: "sei intransigente con gli altri e tollerante con te stessa, sempre pronta a puntualizzare e in perenne odore di santità”, afferma. Successivamente Sossio si confronta con Angela e Sabrina. Con loro approcci fuori dal programma ma non è scattato nulla e così, l'ex re leone del calcio crea la nuova polemica in onda facendo anche andare via una dama venuta per poterlo corteggiare. “Sossio vuol soltanto notorietà e ci crede pure che è bello!!!...se lo dice pure da solo!!...Sossio scendi dal piedistallo che non sei nessuno!!”, si legge nel frattempo online. Tuttavia però, Sossio non farà abbandonare lo studio a mani vuote alla dama concedendole il "privilegio" di una bachata insieme. Di seguito anche Giorgio si è dovuto confrontare con due nuovi ingressi che hanno scatenato un nuovo catfight in studio tra Gemma Galgani e Rita, la nuova corteggiatrice che si presenta già senza peli sulla lingua: "Forza Tina, uccidiamo Gemma! Ti amo!", afferma la donna suscitando una reazione fin troppo composta da parte di Gemma che tenta di ironizzare sulle frasi appena pronunciate dalla donna 50enne. Online, gli estimatori del programma non hanno preso affatto bene le critiche contro Gemma affermando di avere trovato la dama decisamente fuori luogo. Cliccate qui per visualizzare il video di Giorgio ed i commenti delle fan di Gemma Galgani.

