VALERIO SCANU/ Il cantautore ospite nello show di Amadeus (Music Quiz oggi, 27 gennaio 2017)

VALERIO SCANU, IL CANTAUTORE ITALIANO, OSPITE AL MUSIC QUIZ CONDOTTO DA AMADEUS: Valerio Scanu, il cantautore sardo ospite al Music Quiz oggi, venerdì 27 gennaio 2017, il famoso programma diretto da Amadeus su Rai 1, prevede un'ennesima sfida tra otto concorrenti che mettono alla prova tutto il proprio sapere in ambito musicale. Il programma è in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli con la partecipazione di Endemol. Tra gli ospiti della serata personaggi famosi come Manuela Arcuri, Marcella Bella, Fausto Leali e Valerio Scanu. Questi ultimi verranno divisi in due squadre, ognuna delle quali capitanate da un leader prescelto, dovranno sfidarsi a suon di giochi musicali. Valerio Scanu, cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, il quale presterà tutta la sua esperienze e la sua conoscenza al fine di portare alla vittoria la sua squadra. Ma ecco alcune curiosità sul nostro cantante.

Curiosità - Pare che del bravo cantante si parli più per il dubbio che sia omosessuale o meno, che per le sue evidenti doti canore. Questa cosa, per ovvie ragioni, non può che infastidire Valerio il quale ha sempre dichiarato di volere tenere per se la sua vita privata la quale non deve per forza essere sbandierata a tutti. Il cantante, ha più volte, dichiarato che con chi dorme è assolutamente un affare suo e che non sia giusto oltrepassare determinati limiti. Si dichiara disponibilissimo con il caloroso pubblico che da anni lo segue, ma la sua vita privata deve rimanere soltanto sua. Si definisce una persona autoironica e aperto alle critiche, ma ciò che non tollera nelle persone è l'ottusita. Questo discorso si riferisce, chiaramente, a Selvaggia Lucarelli la quale esplicitamente gli ha domandato, durante un'intervista, se fosse omosessuale. Scanu ha dichiarato che il rispetto e l'educazione sono due cose che non lo accomunano alla giornalista la quale, spesso e volentieri, per ottenere consensi dal pubblico è disposta a sorpassare quel famoso limite posto da Scanu. Ciò che si dovrebbe fare è apprezzare l'artista per l'arte offerta, lasciandolo libero di vivere la propria vita come meglio crede. Valerio Scanu è nato a La Maddalena nel 1990, con l'appoggio di tutta la famiglia partecipa a Canzoni sotto l'albero e Bravo Bravissimo. Durante la partecipazione a quest'ultimo programma conosce il maestro Beppe Vessicchio deve il suo successo al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, al quale ha partecipato tra il 2008 ed il 2009. Arrivato secondo in finale, stipula un contratto discografico con la casa EMI Music. Pubblica due EP e sei album di successo, un album dal vivo e ben diciotto singoli. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2010 e nel 2016 ed a Tale e Quale Show, imitando Anna Oxa e Concita Wurst, oltre che al reality L'Isola dei Famosi.

