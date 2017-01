ADRIANA TORREBEJANO E CHICO GARCIA / Sol e Severo Santacruz de Il Segreto ospite della De Filippi (C’è posta per te, 28 gennaio 2017)

ADRIANA TORREBEJANO E CHICO GARCIA, SOL E SEVERO SANTACRUZ DE “IL SEGRETO” OSPITI SU CANALE 5: LEI IN UN FOTOROMANZO ITALIANO? (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda il quarto appuntamento con la trasmissione C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Come tradizione ormai consolidata, alcune storie affrontate nel programma vedono chiamati in causa alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. In questa occasione tocca agli attori spagnoli Adriana Torrebejano e Chico Garcia che sono protagonisti nella fortuna soap opera spagnola Il segreto rispettivamente nei panni di Sol e Severo Santacruz. A proposito della Torrebajano nell’ultimo periodo oltre ad essere stata al centro del gossip per via di una presunta storia d’amore che la starebbe facendo soffrire, è anche in rampa di lancio per un nuovo progetto. Infatti, molto presto collaborerà con l’attore Roger Berruezo, il German della soap Una vita, per un fotoromanzo in cui Adriana e Roger saranno appassionati innamorati.

ADRIANA TORREBEJANO E CHICO GARCIA, SOL E SEVERO SANTACRUZ DE “IL SEGRETO” OSPITI SU CANALE 5: LE CARRIERE (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Adriana Torrebejano è nata a Barcellona nel novembre del 1991. Da sempre animata da una grande passione per il mondo dello spettacolo già a quattordici anni fa il suo esordio come attrice nel 2005 nell’ambito della serie tv Abuela de verano. Una serie di un certo successo in Spagna e che le permise di mettersi i mostra. Infatti, l’anno seguente ha recitato nella serie Ellas y el sexo debil ed in tre episodi della serie Hospital Central. Dal 2007 si sono moltiplicate le serie che l’hanno vista recitare come Cuentame como paso, Fisica o chimica, Tierra de Lobos e per l’appunto Il Segreto. Chico Garcia è nato a Malaga nel luglio del 1982 e dopo aver perfezionato la propria arte presso la scuola di arte drammatica di Malaga ha preso parte ad alcuni progetti piuttosto importanti: Nel 2011 ha recitato in un episodio della serie Il tempo del coraggio e dell’amore, nel 2014 nella pellicola El Nino mentre in teatro ha preso parte agli spettacolo Medea, Yo Edipo, Fedra e Prometeo.

