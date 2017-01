AL LUPO AL LUPO/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Barry Morse

AL LUPO AL LUPO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Al lupo al lupo è il film in onda su Iris oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.00. La pellicola è un lavoro cinematografico di genere commedia-drammatico del 1992. La regia è di Carlo Verdone, che interpreta anche uno dei personaggi protagonisti della storia, al suo fianco di Verdone recitano anche Francesca Neri, Barry Morse e Sergio Rubini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AL LUPO AL LUPO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Vanni Sagonà è un bravo pianista, suo padre Mario, è un poeta famoso ed è sempre in prima fila per assistere ai suoi concerti. Una sera Vanni si accorge che il padre non è tra il pubblico, non lo trova nemmeno a casa al suo rientro ma si accorge che mancano le chiavi della loro casa al mare e quelle della piccola dimora in campagna. Vanni decide di andare a controllare assieme alla sorella Livia, nella casa campestre non trovano il padre ma trovano l'altro fratello, Gregorio, un mediocre dj, questi racconta che quel giorno il loro padre aveva trascorso tutto il pomeriggio fuori l'uscio di casa e poi era andato via. I tre fratelli trovano un biglietto indirizzato al loro padre: hanno vinto un premio letterario che gli sarebbe stato consegnato a Siena. Gregorio e Vanni decidono di andare a Siena, mentre la sorella sarebbe passata a controllare nella casa al mare. In realtà Livia vuole soltanto avere la possibilità di incontrare il suo amante per chiudere la loro relazione. A Siena non c'è traccia del poeta, Vanni e Gregorio ritirano il premio in sua vece, intanto Livia fa credere loro di essere stata alla casa al mare ma che il padre non si trovava nemmeno lì. I due fratelli decidono di denunciare ai carabineri la scomparsa del padre. Nell'automobile di Gregorio però ci sono le chiavi che aprono la casa al mare, intuiscono che la sorella non c'è mai andata e decidono di andarci loro due. Nel frattempo Livia si accorge di non aver preso le chiavi, si reca comunque alla casa al mare, l'amante Paolo la segue e, arrivata sul posto, trova i due fratelli che, a quel punto, scoprono la relazione extra-coniugale della donna. Gregorio riesce a convincere Paolo di chiudere la storia con Livia, poi insieme girano per casa in cerca di qualche indizio. Gregorio è esce di casa e si dirige sulla spiaggia, qui trova il cane del genitore e sarà proprio l'animale a condurre i fratelli alla villa della donna per la quale il padre aveva abbandonato la moglie. Diamante (questo è il nome della donna) racconta che è stato proprio Mario ad affidarle il cane e che l'uomo aveva intenzione di sparire per sempre. Vanni e gli altri capiscono che il padre vuole stare da solo e decidono di non cercarlo più. Prima di andare via, Vanni, su richiesta di Diamante, suona un magnifico pezzo al piano, suscitando ancora una volta l'invidia di Gregorio. Dopo una serata trascorsa insieme i tre si riavvicinano e il giorno dopo, Livia informa i due di sapere dove cercare il padre. Lo trovano infatti dove aveva intuito la ragazza, l'uomo spiega loro di aver deciso di trascorrere gli anni che ancora gli restano da vivere nella quiete delle montagne.

