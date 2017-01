ALESSIA MARCUZZI/ Da lunedì al timone dell’Isola (Verissimo, 28 gennaio 2017)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE OSPITE A CANALE 5: DA LUNEDÌ AL TIMONE DELL’ISOLA DEI FAMOSI (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Su Canale 5 nel pomeriggio va in onda una nuova ed intrigante puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin che come sempre prevede un parterre di ospiti particolarmente ricco. Le luci della ribalta sono però quasi tutte incentrate su Alessia Marcuzzi che a partire dal prossimo lunedì 30 gennaio sarà alla conduzione per la terza edizione di fila del reality L’isola dei Famosi. Come si legge su Giornale di Sicilia, Alessia Marcuzzi ha sottolineato come questa edizione sarà portatrice di gustose novità ed inoltre ha rimarcato che sarà “in versione antropologica, si studierà la specie umana dalla fase primitiva a quella più evoluta”. Insomma, un’edizione che dunque promette tanti spunti anche grazie alla presenza di 13 concorrenti molto conosciuti dal pubblico italiano ai quali si andrà ad unire un quattordicesimo che verrà scelto dal pubblico televisivo nel corso della prima puntata tra l’ex velina Giulia Calcaterra e l’ex gieffina Desireè Popper.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE OSPITE A CANALE 5: BIOGRAFIA (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Alessia Marcuzzi è nata a Roma nel mese di novembre del 1972. La sua avventura nel mondo dello spettacolo televisivo ha inizio nei primi anni Novanta sull’emittente Telemontecarlo, prima nello show Attenti al dettaglio e quindi al fianco di Josè Altafini nel programma sportivo Qui si gioca. Rimane a Telemontercarlo fino al 1994 per poi dedicarsi ad una piccola parentesi in Rai al fianco di Gigi Sabani nell’ambito della trasmissione Il grande gioco dell’oca per poi approdare in Mediaset. Nel 1995 porta al successo la trasmissione pomeridiana Colpo di fulmine che conduce fino al 1997. Grazie a questa esperienza la sua carriera riceve una vera e propria impennata consentendole di prendere parte nelle vesti di conduttrice a tanti altri programmi di successo come Festivalbar, Mai dire Goal, Le Iene, Scherzi a parte e Il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 rappresenta senza dubbio il programma a cui è più legata viste le 10 edizioni condotte mentre dal 2015 è passata al timone dell’Isola dei famosi.

