ALVARO MORTE / Il dottor Lucas Moliner de Il Segreto ospite della De Filippi (C’è posta per te, 28 gennaio 2017)

ALVARO MORTE, IL DOTTOR LUCAS MOLINER DE “IL SEGRETO” OSPITE SU CANALE 5: IL TEATRO LA SUA PIÙ GRANDE PASSIONE (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova puntata della trasmissione C’è posta per te condotta da Maria De Filippi e che come sempre dedica un certo spazio a storie che vedono chiamati in causa protagonisti del mondo dello spettacolo. In questa occasione figura tra gli ospiti l’attore iberico Alvaro Morte, protagonista dei pomeriggi televisivi di Canale 5 vestendo i panni del dottor Lucas Moliner nella soap opera spagnola Il Segreto. Alvaro Morte è stato in precedenza ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin e nel corso di una intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della lunga gavetta fatta prima di riuscire ad avere ruoli da protagonisti in format importanti come Il Segreto: “Ma non mi sono mai arreso. Sono un inguaribile ottimista, soprattutto da quando, otto anni fa, ho sconfitto una grave malattia”. Inoltre ha sottolineato come la sua grande passione sia il teatro: “Il teatro è la mia passione più grande, tanto che ho lasciato gli studi di Ingegneria delle telecomunicazioni. E non mi sono mai pentito”.

ALVARO MORTE, IL DOTTOR LUCAS MOLINER DE “IL SEGRETO” OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Alvaro Morte è nato nella cittadina di Algeciras nei pressi di Cadice. Un artista che arriva dal mondo del Teatro (recentemente ha fondato una propria compagnia con la quale gira in lungo ed in largo la Spagna) e che è diventato famoso al grande pubblico grazie alle serie Cuentame come paso, Amar es para siempre e Il segreto. La sua formazione artistica è stata conseguita presso La scuole di arte drammatica di Cordoba e la Scuola del Cinema di Madrid. Dopo aver terminato entrambi i percorsi formativi ha deciso di concedersi uno stage presso l’Universita di Tampere in Finlandia per effettuare delle ricerche sulle tecniche interpretative. Nel 2000 ha avuto anche un’esperienza sul grande schermo nell’ambito della pellicola Lola di Miguel Hermoso, mentre sono diverse le serie in cui ha recitato tra cui Isabel, Bandolera, El Principe, Victor Ros e presto sarà protagonista della nuova soap spagnola La casa de papel.

