AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni registrazione 11 febbraio: Riccardo Marcuzzo fa infuriare Maria De Filippi, Elisa in sfida

AMICI 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2017: MARIA DE FILIPPI FURIOSA CON RICCARDO MARCUZZO, ELISA IN SFIDA – La nuova registrazione di Amici 2017 che andrà in onda sabato 11 febbraio è stata aperta dalla sfida di Vittoria che vince e resta nella scuola. Si passa così alla sfida a squadre durante la quale non mancano le polemiche a causa del comportamento irrispettoso degli allievi. Stavolta, però, non sono i professori a reagire ma Maria De Filippi che zittisce Riccardo Marcuzzo. Tutto è nato con la gara degli inediti tra Mike Bird e Riccardo. La sfida è stata vinta da Mike ma è il commento di Alex Braga che non piace al cantautore milanese. L’insegnante, come si legge sul Vicolo delle News che riporta in modo dettagliato le anticipazioni, definisce i due cantanti due maschi alpha e quindi c’è una bella competizione che li porta a sfidarsi per prevaricare l’uno sull’altro. Riccardo non apprezza affatto il discorso dell’insegnante e al banco ne parla con Giulia. La ballerina gli dice che il maestro ha fatto quel discorso per fare gossip mentre Marcuzzo rivela che prima della sfida con lui, Mike non lo conosceva nessuno. L’rvm del discorso tra Riccardo e Giulia viene mostrato da Maria De Filippi che, visibilmente infastidita, reguardisce i due allievi. Maria De Filippi ricorda che, più volte, ha detto agli allievi di stare attenti perché i microfoni sono sempre aperti. La conduttrice, senza perdere mai la calma, fa capire a Riccardo e Giulia di aver fatto dei discorsi stupidi perché nella scuola nessuno vuole fare gossip né usare le loro storie per fare audience. La sfida tra squadre va avanti e la vittoria viene portata a casa dai Tassorosso. In sfida va Lo Strego ma i professori chiedono lo switch e va Elisa.

AMICI 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2017: MARIA DE FILIPPI ANNUNCIA IL PRIMO COACH? NUOVI ELIMINATI – Ancora nessuna anticipazioni sulla nuova registrazione di Amici 2017 che andrà in onda su canale 5 sabato 11 febbraio. In attesa che venga diffuso ciò che sta accadendo in quel di Cinecittà, i fans, sui social, oltre ad ipotizzare chi degli allievi possa essere eliminato dalla commissione degli insegnanti dopo l’esame, immaginano i nomi di quelli che potrebbero essere i coach del serale. Dopo la fuga di notizie che volevano Giorgia come sostituta di Emma Marrone, sul web, continuano a circolare diversi nomi. Considerando che la puntata che si sta registrando in questo momento andrà in onda solo a febbraio, è probabile che Maria De Filippi apra ufficialmente la corsa al serale annunciando il nome del primo coach. I fans di Amici 2017 pensano che tale onore possa toccare ad Elisa. Tra i coach della scorsa edizione di Amici 2017, infatti, sembra che l’unica sicura del suo posto sia proprio la Toffoli. Il grande annuncio, dunque, ci sarà proprio oggi?

AMICI 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2017: PER LA NUOVA ELIMINAZIONE IL PUBBLICO SCOMMETTE SU GIADA ED ELISA – Oggi, sabato 28 gennaio, in quel di Cinecittà, si sta registrando una nuova puntata di Amici 2017 che il pubblico potrà vedere solo sabato 11 febbraio. In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Maria De Filippi si sta portando avanti. Con il serale sempre più vicino, il pubblico di Amici 2017 si aspetta una puntata ricchissima di colpi di scena, molto simile a quella trasmessa oggi. Al serale, infatti, arriveranno solo i più meritevoli e, sicuramente, quelli in grado di vendere di più. Di conseguenza, anche nella nuova registrazione di Amici 2017 potrebbero esserci delle eliminazioni a sorpresa. Tra tutti i cantanti e i ballerini, il pubblico scommette sulle cantanti Giada ed Elisa. Due nomi che, tuttavia, piacciono davvero tanto ai fans. Nonostante Giada ed Elisa non abbiano molte occasioni per esibirsi, le poche volte che hanno cantato, hanno davvero stupito il pubblico non solo per la voce ma anche per l’originalità delle loro esibizioni. Giada, in particolare, è un’autodidatta e, pur non avendo mai preso lezioni di canto, quando è in mezzo al palco con un microfono, è in grado di trascinare tutto. I fans, dunque, sperano che i professori non decidano di mandarle a casa portandole fino agli esami di sbarramento e lasciare a quelli che saranno i nuovi coach la possibilità di scegliere.

br/>© Riproduzione Riservata.