Andreas Muller / Il ballerino si prende la rivincita nonostante Veronica Peparini (Amici 16, pomeridiano 28 gennaio 2017)

ANDREAS MULLER, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: LA RIVINCITA NONOSTANTE VERONICA PEPARINI (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Andreas Muller è sicuramente uno dei ballerini di talento più preparati della scuola di Amici 16, tanto che Garrison non lo voleva nella scuola di Maria De Filippi non perché non fosse bravo, ma perché lo considera già un professionista con un percorso di studio ormai concluso. Non è così però per Andreas Muller, che invece continua a impegnarsi per risultare il migliore nella sua disciplina: e sembra che ci stia riuscendo, visto che addirittura Kledi (che non aveva un'altissima considerazione di lui) gli ha fatto i complimenti per il suo miglioramento. Chi invece non è convintissima del ragazzo è Veronica Peparini: l'insegnante negli scorsi giorni gli ha affidato una terza coreografia da imparare perché convinta che le altre due non fossero adatte a lui. Nonostante questo, Andreas Muller sembra si stia ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nella scuola e che si sia finalmente preso la sua rivincita nei confronti di chi non pensava fosse all'altezza del programma.

