AMICI 16, 2017 POMERIDIANO / Anticipazioni e diretta puntata 28 gennaio: eliminati ed espulsi, quale futuro per Riccardo?

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: ELIMINATI ED ESPULSI, QUALE FUTURO PER RICCARDO? – Quello che vedremo oggi nel pomeridiano di Amici 16, sarà un vero e proprio giro di vite nei confronti dei partecipanti alla scuola di Maria De Filippi. Numerose le espulsioni, molte delle quali faranno discutere, e molto duro è anche il provvedimento preso per Riccardo, che è stato sospeso e non potrà registrare il suo secondo inedito. In questa puntata di Amici 16 vedremo molti dei nostri beniamini eliminati: a uscire dalla scuola saranno le cantanti Marta e Valentina ed Erik, che non supereranno gli esami della commissione. Espulso invece il ballerino Lorenzo Sorice, che ha definito una "m***a", le coreografie di Veronica Peparini: un provvedimento che è destinato a destare scalpore, soprattutto perché Riccardo, che ha invece fatto il gesto dell'ombrello a Stefano Settepani, è stato solo sospeso (anche se non potrà registrare il secondo inedito). Dei comportamenti gravi, che minano anche la permanenza di Riccardo nella scuola: cosa succederà al ragazzo?

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: IL COMPORTAMENTO PROBLEMATICO DELLO STREGO – Lo Strego è forse uno dei personaggi più contestati di Amici 16: il ragazzo, entrato come cantautore e che ha riscosso subito un immediato successo, ha visto poi la sua popolarità abbassarsi quando è diventato caposquadra. Il pubblico non ha molta considerazione di lui, e anche tra i suoi compagni di squadra c'è chi non lo sopporta. Una situazione che però fa soffrire il ragazzo, che ovviamente sente pesare su di lui questa situazione: è chiaro che vorrebbe stare più simpatico agli altri allievi della scuola di Amici e che forse sta iniziando un po' a cedere per il peso che il suo personaggio ha avuto negli ultimi mesi. Proprio per questo Lo Strego, nella scorsa puntata di Amici 16 trasmessa da Real Time, ha rifiutato di esibirsi durante le audizioni settimanali perché deluso da come era andato il suo inedito. Il ragazzo si è isolato dagli altri con gli occhi pieni di lacrime e, raggiunto da Oliviero che ha cercato di spiegargli che doveva cantare, ha detto che non gli andava di farlo.

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: RAFFAELLA PRISCO RACCONTA IL SUO ADDIO – Quella che andrà in onda oggi, alle 14.10 su canale 5, sarà una puntata di Amici 16 adatta solo a chi ha il cuore forte. Saranno tante, infatti, le brutte sorprese che spiazzeranno sia gli allievi della scuola di Amici 16 che il pubblico. Oltre ad un’espulsione, ci saranno anche altri addii dovuti al non superamento dell’esame davanti alla commissione. Un modo di lasciare il programma durissimo e che crea tantissimo dolore negli allievi. Ne sa qualcosa Raffaella Prisco, la prima ballerina che è stata costretta a lasciare la scuola dopo che, non schierata dai compagni, si è presentata davanti alla commissione per affrontare un esame. "Quella di Amici rimane una delle esperienze più belle che io abbia vissuto finora! Anche se è durata poco mi ha dato tanto. Non c’è qualcosa in particolare che ricorderò con maggior piacere, perché fortunatamente, a parte la prima settimana, ho cercato di vivermi al massimo i giorni nella scuola. Ho tanto da ricordare con piacere..." – ha dichiarato la ballerina ai microfoni del sito Isa e Chia per poi aggiungere – “sono una ragazza molto forte che non si arrende facilmente, mi sono battuta tanto per la mia passione e non sarà certamente l’uscita dalla scuola di Amici a fermarmi. Anzi penso che se sono arrivata lì, posso fare anche altro. Sapevo a cosa andavo incontro partecipando ad un programma televisivo quindi mi aspettavo le critiche, mi hanno fatto riflettere”. Raffaella, dunque, potrà aiutare chi, purtroppo, nella puntata di oggi sarà costretto a rinunciare al proprio sogno.

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: VITTORIA NUOVA CAPO SQUADRA DEI SENZA PIANI (OGGI, 28 GENNAIO) - Dopo l’espulsione del ballerino Lorenzo Sorice, arriveranno i guai anche per Riccardo Marcuzzo. A partire dalle 14.10 infatti, si riapriranno i battenti dello speciale del sabato con Amici 16, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Spazio questo pomeriggio per le eliminazioni importanti ed anche i provvedimenti seri. Riccardo Marcuzzo infatti, è l’allievo più amato di questa nuova edizione del talent e, quasi sicuramente, è il primo nome candidato alla vittoria finale insieme a Federica Carta e Mike Bird. Nonostante questo però, il giovane si presenta sempre molto ribelle ecco perché, in puntata verrà sospeso per tre giorni dopo aver fatto il gesto dell’ombrello alla produzione che gli chiedeva di incidere il suo nuovo inedito entro un paio di giorni. Riccardo ha dimostrato tutta la sua insofferenza confrontandosi con i suoi “colleghi” nel bagno della scuola ma – ovviamente – le telecamere del talent l’hanno raggiunto e ripreso. Riccardo, oltre alla sospensione, perderà momentaneamente anche il suo ruolo di capitano dei “Senza Piani” che passerà invece nelle mani della ballerina Vittoria. Per lui ci sarà spazio per il nuovo inedito in futuro?

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: PROVVEDIMENTI ANCHE PER RICCARDO MARCUZZO (OGGI, 28 GENNAIO) - L'immediata espulsione di Lorenzo ha lasciato i fan di Amici 16 decisamente sbigottiti ecco perché, con molta probabilità durante il corso del nuovo appuntamento del sabato che andrà in onda oggi, 28 gennaio 2017, tra i commenti di Facebook ci potrebbe essere una vera "rivoluzione" da parte degli estimatori del programma. Quando sono state rese pubbliche le prime anticipazioni infatti, i fan del talent show avevano già preso d'assalto la pagina ufficiale di Amici 16 affermando che il provvedimento messo in atto dai professori fosse decisamente pesante e troppo duro. Lorenzo infatti, secondo quanto si legge online, avrebbe abbondantemente meritato una seconda chance. Lorenzo però, è stato allontanato dalla scuola senza ripensamenti e, al suo posto è entrato Simone Frazzetta, ballerino che gli estimatori del programma hanno avuto modo di conoscere bene durante Amici Casting, la trasmissione che ha preceduto l’inizio della nuova stagione di Amici di Maria de Filippi. Lo speciale in onda questo sabato però, regalerà altre dure batoste agli allievi della scuola e, tra i provvedimenti, ne arriverà uno molto pesante anche per Riccardo Marcuzzo.

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA POMERIDIANA: LORENZO ESPULSO DAL TALENT SHOW (OGGI, 28 GENNAIO) - Oggi, sabato 28 gennaio 2017, si apriranno nuovamente i battenti dell'appuntamento pomeridiano con Amici 16, il talent show ideato da Maria De Filippi e condotto dalla bionda conduttrice solo per quanto riguarda le puntate del weekend. Come ben sapete infatti, dal lunedì al venerdì il talent va in onda su Real Time (canale 31) a partire dalle 13.50 ed è condotto da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta che, nello speciale del sabato vestono il primo ruolo di ballerini professionisti. Cosa vedremo a breve? Spazio come sempre per numerose polemiche ma anche per eliminazioni ed ingressi improvvisi. La puntata in onda tra qualche ora infatti, si preannuncia come non mai degna di esaltanti retroscena che regaleranno al pubblico emozioni contrastanti. Lorenzo Sorice infatti, sarà vittima di un provvedimento disciplinare decisamente forte e, dati i numerosi spoiler e le anticipazioni apparse in rete con largo anticipo, saprete bene che il giovane danzatore verrà espulso dalla scuola più amata e talentuosa d'Italia per aver giudicato con parole decisamente poco carine, le coreografie di Veronica Peparini ed Emanuel Lo, apostrofandole come "Coreografie di merd...". Questo pomeriggio durante il corso della puntata e prima dell'attesa sfida a squadre tra cover ed inediti, Maria De Filippi rivelerà al giovane danzatore la terribile decisione dei professori e l'addio definitivo alla sua bellissima avventura ad Amici 16: come la prenderà? Lo scopriremo proprio a breve... tutti sintonizzati dalle 14.10 su Canale 5.

