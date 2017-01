Amici 2017/ Ed.16, diretta streaming ed esibizioni puntata 28 gennaio 2017: polemiche, espulsioni e colpi di scena (Oggi, 28 gennaio 2017)

AMICI 2017, DIRETTA STREAMING, ESIBIZIONI E COMMENTI PUNTATA 28 GENNAIO 2017 - La puntata delle polemiche e dei provvedimenti disciplinari sta per iniziare. Amici 2017 sta per prendere il via con una nuova puntata registrata ormai più di quindici giorni fa e di cui i curiosi saranno davvero tutto. Sfide, provvedimenti, espulsioni è quello che è previsto oggi ad Amici 2017. Il talent show si sta avvicinando al giro di boa e presto i ragazzi dovranno fare i conti con le ultime esibizioni prima del serale. I fan sono pronti a guardare la movimentata puntata di oggi e sui social sono già pronti a commentare le esibizioni ma, soprattutto, gli scontri che andranno in onda al grido di "Tutti pronti davanti alla tv!", "Ma solo polemiche e scontri, dove sono finiti ballo e canto?". Il primo a fare le spese di questa puntata sarà Lorenzo. Il ballerino ha commentato troppo negativamente il lavoro dei suoi insegnanti e di Emanuel Lo e così i professori hanno deciso di espellerlo dalla scuola. I commenti e gli scontri non finiranno qui e anche un altro ragazzo della scuola avrà a che fare con i professori, di chi parliamo? Ma di Riccardo, ovvio. Il giovane cantante è reo di aver fatto il gesto ad ombrello ai danni della redazione che gli aveva chiesto di lavorare al suo inedito e prepararlo entro due giorni, la cosa non è andata giù al cantante e i fan sono pronti con "tanto trash in arrivo!". La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset previo login e registrazione, cliccando qui.

