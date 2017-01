Aurora Betti è incinta / L'amaro messaggio di Gianmarco Valenza (oggi, 28 gennaio 2017)

AURORA BETTI INCINTA: IL MESSAGGIO DI GIANMARCO VALENZA - Fiocco rosa o azzurro per Aurora Betti, l'ex concorrente di Temptations Island che l'anno scorso aveva fatto faville nella televisione italiana. La ragazza, adesso dedita alla professione di fashion blogger, aspetta un bambino dal suo fidanzato, il calciatore Simone Aresti: i due hanno pubblicato sui social un messaggio dolcissimo rivolto al futuro nascituro e che ha informato anche i fan del lieto evento. Non sembra averla presa benissimo Gianmarco Valenza, l'ex ragazzo di Aurora Betti, che era stato tradito in diretta televisiva dalla ragazza a Temptations Island: all'epoca lei non aveva resistito al tentatore Giorgio Nehme, e i due si erano scambiati un bacio appassionato sotto gli occhi delle telecamere, del pubblico in Italia e del povero Gianmarco Valenza. Che, saputo della gravidanza di Aurora Betti, ha scritto su Twitter: "Dopo di me le mie ex: una ha avuto un figlio, una si sposa, una è rimasta incinta. Praticamente sono come la prova gratuita di Spotify". Clicca qui per leggere il tweet di Gianmarco Valenza.

AURORA BETTI INCINTA: IL MESSAGGIO DI GIANMARCO VALENZA E L'ANNUNCIO SU FACEBOOK - Gianmarco Valenza ovviamente scherzava e ha comunque fatto gli auguri ad Aurora Betti, con la quale è rimasto in buoni rapporti, anche se, visto il suo carattere giocoso, lo ha fatto in modo simpatico. Ha fatto commuovere tutti comunque il messaggio che Aurora Betti ha scritto su Facebook per il futuro bambino, e che mostra quando i neogenitori siano felici dell'arrivo in casa: "Ti abbiamo desiderato tanto dal primo giorno in cui abbiamo fatto l'amore. Ti abbiamo immaginato e abbiamo già progettato tante cose per te che magari poi non vorrai proprio fare - si legge sul post facebook scritto da Aurora Betti - Tra qualche mese ti affaccerai alla vita e vedrai che ad aspettarti troverai nonni e bisnonni al seguito pronti a viziarti, gli zii più fuori di testa che ci siano che ti faranno scuola quando da adolescente non ci ascolterai più, ma soprattutto troverai me, che non saprò come tenerti la testolina e che avrò paura di vederti crescere perché ne ho viste, provate e sbagliate così tante". Clicca qui per leggere il post di Aurora Betti.

