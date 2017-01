Anticipazioni Beautiful / Puntata 30 gennaio: Brooke aiuta Kate?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: BROOKE AIUTA KATIE? - La puntata di Beautiful del lunedì concederà spazio anche alle conseguenze della discussione di Brooke e Ridge, riguardante la panoramica delle rispettive complicate famiglie. Dopo avere chiarito all'ex marito la sua preoccupazione per quanto accaduto tra Bill e Katie, la Logan deciderà di intervenire in prima persona cercando di fare in modo che il magnate dell'editoria torni indietro sui suoi passi. Per questo si recherà da lui e gli farà aprire gli occhi, dicendogli che dovrà smetterla di comportarsi in questo modo: Katie non merita di soffrire per l'allontanamento di Will che dovrà esserle restituito il prima possibile. Quello di Brooke non sarà un consiglio all'amante ma un vero e proprio ordine: Dollar Bill asseconderà tale richiesta, dimostrando di dare grande importanza alle richieste dell'amata? O questa volta proseguirà per la sua strada, rischiando di essere abbandonato da entrambe le sorelle Logan?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: RIDGE HA LE IDEE CHIARE? - Diverse e avvincenti storylines si intrecceranno nella puntata di Beautiful del prossimo lunedì, nella quale Ridge rifletterà sugli importanti sviluppi della sua vita. La notizia della paternità del piccolo Douglas non resterà priva di conseguenze e lo stilista, parlando con Brooke, si porrà una serie di interrogativi relativi al suo futuro. Il suo matrimonio con Caroline potrà durare ancora a lungo o il bambino avrà il diritto di crescere al fianco dei suoi veri genitori? In Ridge, infatti, si farà viva la consapevolezza che tra la moglie e Thomas esista ancora un vero sentimento, lo stesso che li ha portati a vivere la notte di passione, non rimasta priva di conseguenze. Ma se Ridge avrà questa consapevolezza, si potrà dire la stessa cosa per Caroline? Quest'ultima, che si è recentemente confrontata con l'ex amante, non intende pensare ad un futuro senza Ridge al suo fianco. Molto presto però potrebbe cambiare idea...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: ERIC PARTECIPERA' AL SUMMIT - Beautiful tornerà lunedì 30 gennaio per una nuova puntata ricca di interessanti vicende. Si ripartirà dall'imminente partenza di Wyatt, Liam e Steffy per Montecarlo dove dovanno prendere parte al summit organizzato dalla Spencer Pubblication. La Forrester ha accettato senza remore di seguire il marito, mentre non si può dire la stessa cosa per Liam, che mai vorrebbe far parte del gruppo, sentendosi costretto ad osservare la sua amata al fianco di un altro uomo. Il trio Spencer avrà un altro gradito ospite che li accompagnerà nella città monegasca: insieme a loro, infatti, ci sarà anche Eric, come a lui proposto da Steffy. Quest'ultima chiederà al nonno di approfittare della situazione per presentare la sua nuova carica di Amministratore Delegato della Forrester Creations, facendo quindi la giusta pubblicità alla casa di moda. Il patriarca Forrester accetterà questa proposta, non prima di avere messo le cose in chiaro con Quinn Fuller. Cosa si inventerà questa volta la perfida gioielliera?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: WYATT METTE IN GUARDIA QUINN - Quinn Fuller sarà grande protagonista della puntata di Beautiful del prossimo lunedì e, più in generale, anche delle prossime settimane. Dopo avere appreso da Steffy che la madre si era camuffata per entrare negli uffici della Forrester Creations, Wyatt deciderà di affrontarla mettendo le cose in chiaro con lei. Le dirà di non commettere più un simile errore e di stare lontano dai famigliari di Steffy, evitando così di peggiorare la rabbia di quest'ultima. Di fronte tale chiara richiesta del figlio, Quinn cercherà di tranquillizzarlo: non avrà nessun intenzione di creare ulteriori problemi al suo matrimonio con la Forrester. Il suo obiettivo sarà quello di dimostrare di essere completamente cambiata e di avere imparato molto dai guai del passato (soprattutto dal rapimento di Liam avvenuto a Topanga). Ma siamo davvero certi che la Fuller darà seguito a queste parole? Quando si parla della dark lady è meglio non dare nulla per scontato...

© Riproduzione Riservata.