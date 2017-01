Beautiful / Anticipazioni puntate italiane e americane: nuova delusione per Thomas, è scontro al vertice in famiglia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: THOMAS DELUSO, CORRE AI RIPARI? - Nelle puntate americane di Beautiful, la decisione di Eric e Quinn di nominare Steffy nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations può definirsi a dir poco impopolare. Il primo ad esprimere il suo disappunto è stato Rick e a lui si è presto unito anche Ridge, convinto che quel posto di comando avrebbe dovuto essere di nuovo suo. Ma a questo gruppo di scontenti si è aggiunto anche Thomas al suo ritorno da New York: solo in tale occasione, il rampollo Forrester ha appreso di essere stato scavalcato per l'ennesima volta dalla sorella. Pur nutrendo nessun tipo di rancore nei confronti di Steffy, tale insoddisfazione risulterà oltremodo evidente nei prossimi episodi nei quali Thomas continuerà ad esprimere con il nonno il proprio disappunto. Crederà infatti di essere stata la persona giusta per garantire la svolta della casa di moda, verrà ascoltato da Eric per la prima volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO: Nel corso della prossima puntata di Beautiful, che verrà trasmessa il 28 gennaio, Ridge e Brooke si renderanno conto del fatto che dovranno rimediare ai loro errori, commessi negli ultimi tempi. Il Forrester sarà molto preoccupato, in quanto inizierà a credere che Caroline sia innamorata di Thomas. Intanto, Zende e Nicole continueranno a ricostruire la loro storia d'amore. Gli ultimi momenti clou o, meglio, romantici, della soap sono stati proprio con i due giovani protagonisti. Il giovane Forrester decide di fare una sorpresa speciale alla piccola Avant. I due innamorati trascorrono una serata romantica in casa Forrester, dove Zende ha organizzato una cena bellissima per la sua amata. Come andrà a finire questa volta? Sembra che per Nicole e Zende sia arrivato il momento di essere felici o forse no?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY TORNA DA LIAM E... - Sono Liam e Steffy gli indiscussi protagonisti delle puntate americane di Beautiful, nelle quali finalmente la coppia ha superato ogni problema, decidendo di cominciare una nuova vita insieme. Grazie all'aiuto di Wyatt che ha reso più veloci le pratiche per il divorzio, la Forrester ha ottenuto i documenti desiderati, correndo da Liam per annunciargli la lieta notizia e arrivando appena in tempo prima che lui salisse sul jet della Spencer Pubblications. Dopo quel bacio appassionato per loro le emozioni non sono mancate: Steffy ha deciso di trasferirsi immediatamente a casa del fidanzato, grazie alla sua condizione di donna libera. E dopo una serata romantica non poteva mancare l'anello di fidanzamento: è vero, entrambi sono sempre stati certi di volere un futuro insieme, ma il simbolo di tale impegno sarà la ciliegina sulla torta a tale convinzione. Inutile negare che la felicità sarà al top per entrambi, anche grazie a Wyatt che finalmente ha accettato la loro relazione. E come già sapete (vedi sotto), molto presto arriveranno anche i fiori d'arancio!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: SASHA SCONFITTA E FELICE? - Non ne avevamo certo sentito la mancanza, ma Bradley Bell ha deciso di fare una bella sorpresa ai telespettatori di Beautiful riproponendo le noiose avventure della famiglia Avant al gran completo. Ecco dunque che dopo un'assenza durata qualche settimana, abbiamo rivisto Zende e Nicole alle prese con la loro ritrovata storia d'amore. Dopo la notte di passione trascorsa insieme per la prima volta, la coppia sarà più felice che mai, cercando di passare tutto il tempo possibile insieme a conferma dei propri sentimenti. Sasha, quindi, nulla potrà di fronte a questo ritrovato amore e neppure l'ennesimo tentato flirt durante un servizio fotografico alla Forrester Creations darà i risultati sperati. La modella potrà dirsi sconfitta (almeno per il momento...) anche se ciò non basterà per mettere da parte le sue ambizioni. Archiviato un ricco rampollo Forrester, si preparerà a conquistarne un altro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: MATRIMONIO IN AUSTRALIA PER LIAM E STEFFY? - I festeggiamenti per i primi trent'anni di Beautiful si avvicinano e la produzione ha in mente la migliore delle sorprese per i telespettatori. Da mesi, o forse potremo dire da anni, Steffy e Liam si rincorrono e ogni volta che hanno trovato la felicità, essa gli è sfuggita di mano per un soffio. Ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente: con il passare delle ore, infatti, si aggiungono maggiori dettagli in merito alla trasferta che gran parte del cast di Beautiful farà in Australia. E' certo, come potete vedere dall'annuncio ufficiale (cliccate qui) che saranno parte del gruppo Scott Clifton, Jacqueline MacInnes Wood e i rispettivi familiari oltre che Ashley Brewer, l'interprete australiana che non potrà mancare in un simile avvenimento. Sembra che la sua Ivy si trasformerà per l'occasione in una vera wedding planner e che consiglierà alla cugina una splendida location nella terra dei canguri per celebrare le tanto agognate nozze. Sembra certo, quindi, che gli Steam si uniranno in una cerimonia da sogno in Australia. In essa sarà presente anche Quinn Fuller, la speranza è che non ne combini un'altra delle sue...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LIAM E' GRATO A WYATT E... - E' pace fatta per Liam e Steffy nelle puntate americane di Beautiful. La Forrester è riuscita a fermare il fidanzato in una scena strappalacrime nel parcheggio dell'aeroporto e, dopo avergli mostrato i documenti del divorzio, si è stretta insieme a lui in un bacio appassionato cominciando a progettare un radioso futuro insieme. In attesa di scoprire se finalmente avrà luogo il loro terzo matrimonio, la mente della coppia volerà a Wyatt che, dopo mesi trascorsi nel tentativo di separarli, ha finalmente accettato la loro unione. Liam, generoso come sempre, sarà grato al fratello e penserà ad un modo per ringraziarlo per avere permesso tutto questo, evitando che lui partisse per Los Angeles ponendo fine alla sua relazione con Steffy. Ma quale sarà a questo punto la prossima mossa del felicissimo Liam? Farà rientrare il fratello nella sua vita, permettendogli di insinuarsi nel suo fidanzamento con Steffy? La speranza è che questa volta la pace in famiglia duri a lungo, forse per la prima volta...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: I DUBBI DI RIDGE!- Dopo una serie di puntate caratterizzate da grandi rivelazioni e notizie sorprendenti, il finale di settimana di Beautiful sarà più che altro dedicato alle riflessioni e ai programmi sul futuro. Protagonisti di un confronto a viso aperto saranno Brooke e Ridge che continueranno a parlare dei problemi delle rispettive famiglie. La Logan non mancherà di esprimere la sua preoccupazione per i recenti scontri avvenuti tra Bill e Katie e che hanno spinto lo Spencer ad un gesto terribile ovvero portare via il piccolo Will alla moglie. Ma anche Ridge avrà più di qualche motivo di preoccupazione: la notizia della vera paternità di Douglas potrebbe presto trasformarsi in un vero scandalo, pubblicato su tutti i giornali. Ma i suoi dubbi lo porteranno anche a credere che tra Caroline e Thomas esista ancora un sentimento mai completamente dimenticato: si sbaglierà? Quali conseguenze avrà questa sua convinzione?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: Venerdì 27 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Il personaggio che è stato protagonista è Ridge. L'uomo ormai non sa più come sarà il suo futuro a fianco di Caroline. La famiglia che insieme desideravano costruire sembra essere troppo lontana. Ridge racconta le sue paure a Brooke, che cerca di consolarlo. Nel corso degli ultimi episodi trasmessi su Canale 5 di Beautiful, il pubblico ha visto Nicole e Zende vivere la loro relazione con grande serenità e amore. Il Forrester è tornato a lavorare con le modella, compresa Sasha. Intanto, alla Forrester c'è aria di grandi novità. Infatti, il nuovo amministratore delegato è Eric che, seguendo i consigli di Quinn, ha deciso di tornare al potere. Nel frattempo, la Fuller ha scelto di fare una visita al suo amato in azienda, travestita. Qui è stata, però, beccata da Steffy che ha ha mostrato la sua rabbia nel vederla ancora vicina alla sua famiglia. Nonostante ciò, la relazione segreta tra Eric e Quinn continua. Intanto, Bill ha deciso che parteciperanno ad un evento a Monaco, a nome della Spencer Publications, Liam, Wyatt e Steffy. Il primo non ha subito apprezzato la notizia, in quanto potrebbe sentirsi a disagio con i due coniugi. Ma nonostante tutto si dice contento di fronte a Steffy, in quanto avranno così l'opportunità di trascorrere del tempo insieme. Tra Katie e Bill la situazione peggiora e lo Spencer pare sia disposto a tutto pur di ottenere la custodia di Will. Nella puntata del 27 gennaio di Beautiful, Ridge si sfoga con Brooke circa quanto sta accadendo con Caroline e Thomas. Nel frattempo, Julius cerca di riconquistare Vivienne. Sasha e Zende tornano a lavorare insieme e lei cerca in tutti i modi di sedurlo. Il giovane Forrester fa comprendere alla ragazza di essere innamorato solo di Nicole, ma la figlia di Julius sembra non aver ancora capito la situazione. Mentre Caroline trascorre del tempo Thomas per Douglas, Ridge cerca conforto in Brooke. Zende e Nicole si preparano per trascorrere una romantica serata insieme. Il giovane ha scelto di recuperare il tempo perso e organizza una cena, con tanto di camerieri, a casa Forrester. Nicole è senza parole e lo ringrazia per il gesto. Intanto, Ridge non sa più come gestire il suo matrimonio con Caroline e pare sia vicino a decidere di chiudere il rapporto con lei. Nel frattempo, tra Caroline e Thomas vi è molta sintonia e feeling.

