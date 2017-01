BELEN RODRIGUEZ / Con Andrea Iannone condivide tutto, la loro è una storia perfetta! (oggi, 28 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA STORIA PERFETTA CON ANDREA IANNONE - Belen Rodriguez e Andrea Iannone escono pubblicamente insieme ormai da un po' di tempo, ma mai come nell'ultimo periodo sembrano felici e spensierati. La showgirl, proprio poco dopo aver parlato con Stefano De Martino (e sembra anche, chiuso definitivamente i rapporti con lui), ha iniziato a rendere pubblico ogni momento della sua vita privata che passa con il pilota di MotoGp e i due sembrano felici come non mai. La loro sembra davvero una storia perfetta: mangiano insieme, dormono insieme, portano il piccolo Santiago a fare delle passeggiate con loro, e adesso Andrea Iannone sta insegnando anche alla famiglia della sua fidanzata ad andare in moto! La famiglia Rodriguez sembra più felice che mai con l'arrivo di Andrea Iannone nella loro casa, ma la più felice di tutti è senza dubbio Belen, che sembra aver trovato l'uomo della sua vita: che i due facciano sul serio? Sembra proprio di si!

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO E' UN ARTISTA COME IL RESTO DELLA FAMIGLIA! - Ed eccoci qui per l'ennesima conferma: la famiglia Rodriguez è dedita all'arte, qualunque essa sia. Non solo Belen Rodriguez recita, balla, canta e conduce, ma anche i suoi genitori e i suoi fratelli si danno da fare. Insieme li abbiamo visto cantare, dipingere, scrive e ballare ma anche il piccolo di casa non è da meno. Santiago sa bene cosa significa avere la creatività nelle vene e lo dimostra ogni giorno non solo mostrandosi sveglio e reattivo ad ogni cosa ma anche in quello che gli riesce meglio, il disegno. Proprio la nonna Veronica Cozzani qualche ora fa ha pubblicato il disegno che il nipote ha fatto proprio mentre si trovava in sua compagna e tra dinosauri, mostri volanti e donzelle ingoiate, gli elementi per il sicuro successo ci sono tutti. Ecco qui la foto postata dalla nonna che commenta: "Disegna da Dio".

BELEN RODRIGUEZ, STUFA DELLE CRITICHE RISPONDE AI FAN - Belen Rodriguez generalmente non risponde mai alle numerose provocazioni che trova sul suo profilo Facebook, ma stavolta non ce l'ha fatta a starsi zitta e tenersi le cose per lei: mentre alcuni le commentano le foto con parole cattive che riguardano la sua storia con il suo ex fidanzato Stefano De Martino, lei ha deciso di rompere il silenzio e rispondere. Secondo quanto ha riportato il magazine Novella 2000, dopo le critiche di alcuni utenti Belen Rodriguez sarebbe sbottata e ha risposto: "Fino a prova contraria non è stata una mia scelta. Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy Dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia", ha scritto la showgirl sotto la foto dei suoi genitori. Per vedere lo scatto di Belen Rodriguez clicca qui.

BELEN RODRIGUEZ, CAPRO ESPIATORIO DI TUTTO - Belen Rodriguez viene spesso incolpata della fine della sua storia con Stefano De Martino e non si sa per quale motivo dato che la showgirl argentina ha sempre detto che è stato lui a lasciarla. Lei, secondo quanto detto al Maurizio Costanzo Show, ha sempre fatto di tutto per mandare avanti il loro rapporto, ma alla fine non c'è riuscita e ha dovuto arrendersi all'evidenza che il loro rapporto era finito. Nonostante questo è lei a essere sempre incolpata della fine della storia e forse adesso non è più disposta a sopportare i commenti cattivi che la criticano per la sua storia d'amore con Andrea Iannone. C'è chi però prende anche le sue difese contro questi attacchi e si chiede come sia possibile che lei debba rispetto a una persona (Stefano De Martino) che ha voluto chiudere la loro storia. Cosa ne pensate, credete sia ora che Belen venga lasciata in pace?

