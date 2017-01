C'ERA UN CINESE IN COMA/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Giuseppe Fiorello

C'ERA UN CINESE IN COMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - C'era un cinese in coma è il film in onda su Iris oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola che è stata scritta e diretta da Carlo Verdone adatto per un pubblico di ogni età. Il film è uscito nel 2000, è una commedia con qualche incursione nel drammatico, che il regista romano, qui nei panni di Ercole Preziosi, ha realizzato dopo Gallo Cedrone (1998). Uno dei protagonisti di questo film non è solo Verdone ma il bravo Giuseppe Fiorello, apprezzato interprete di tante fiction Rai. In C'era un cinese in coma l'attore siciliano è il giovane Nicola Renda, un autista che si ritrova catapultato nel mondo del cabaret. Verdone a differenza di altri suoi film, in questa pellicola lascia spazio al collega, alternando con lui alcune gag riuscite e altre no. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

C'ERA UN CINESE IN COMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è abbastanza semplice e si sviluppa in una serie di eventi, comici e drammatici, che coinvolgono Ercole Preziosi, showman e stralunato impresario e il suo autista di fiducia, il giovane Nicola Renda. Durante una sua esibizione Ercole scopre che il suo approccio con il pubblico è cambiato, gli spettatori sembrano non apprezzare la sua comicità e accolgono la sua performance con dei sonori fischi. In seguito scopre che un attore napoletano, ingaggiato da lui per un prossimo show, ha avuto un incidente, e che non ha nessuno con cui sostituirlo. Ercole torna a casa disperato e si accorge che, insieme ai problemi lavorativi, ci sono anche quelli con sua figlia Maruska e la moglie russa Eva, tra di loro è nata una sorta d'incomunicabilità che lo addolora tanto. Ma la data dal suo prossimo show si avvicina e spinto dal bisogno, decide di convincere Nicola a esibirsi per lui. Ercole è convinto che il suo autista, che spesso ha sentito le barzellette da lui raccontate durante i loro viaggi in giro per l'Italia, possa sostituire l'attore da lui ingaggiato. Nicola, dopo tante insistenze, decide di accettare la proposta di Ercole e si esibisce con grande successo. Il giovane assume in seguito il nome d'arte di "Niki" e inizia la sua scalata nel patinato mondo dello show business. Però i rapporti tra lui ed Ercole non sono più quelli di una volta. Nicola comincia ad avere nei confronti del suo ex datore di lavoro un'aria più spavalda e arrogante e le cose precipitano quando inizia ad assumere alcol e droghe. A causa delle sue dipendenze, i suoi show di perdono consensi ma, durante un viaggio nella città di Chiavari, Ercole scopre nel portafoglio del suo amico un sacchetto di cocaina. Nel frattempo, Nicola è diventato sempre più egocentrico, infatti, ha firmato una serie di contratti con altre produzioni teatrali e televisive dimostrando il suo attaccamento ai soldi piuttosto che all'arte. Ercole, tornato a Roma, scopre che sua moglie e sua figlia l'hanno abbandonato. Tenta, riuscendoci, di ricucire i rapporti con Eva, ma Muraska non ne vuole ancora sapere di ridare fiducia a suo padre. Quello che lui non sa è che anche sua figlia è diventata una delle tante fan di Nicola. Ercole in seguito raggiunge la lussuosa villa dell'ex amico e quando si accorge che sua figlia è stata appena piantata da Nicola, tra i due scoppia un violento litigio. Ercole si vendica a modo suo incendiandogli la Porsche come avrebbe fatto uno dei protagonisti di Quei Bravi Ragazzi, film cult diretto da Martin Scorsese. E se da un lato Ercole è riuscito a farsi di nuovo accettare da sua moglie e sua figlia, Nicola, invece, ha capito che è diventato un uomo disilluso e solo. Ed è comprendendo la sua situazione che decide finalmente di recitare, davanti al pubblico, la sua celebre barzelletta su un cinese in coma.

© Riproduzione Riservata.