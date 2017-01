C'è posta per te: diretta streaming e info replica. commenti dal web, si piange con Emma Marrone (Oggi, 28 gennaio 2017) - C'è Posta per te è iniziato con la presenza subito dell'ospite straordinario della serata Emma Marrone. Il pubblico ovviamente sui social network si commuove e sottolinea come si inizi subito con le emozioni. Si piange infatti per il fatto che ci si trova di fronte alla storia di un papà che ha perso la vita e di due figlie che hanno voluto Emma Marrone proprio per la loro mamma. Andiamo a leggere alcuni commenti: "Guardo C'è Posta per te e piango subito", "Si piange subito", "Emma Marrone sei incredibile", "Una cosa che mi sono sempre chiesto, anche durante questa storia, ma i postini di C'è Posta per te cosa fanno durante il resto dell'anno", "Indosso il pile, sono sul divano e guardo C'è posta per te piangendo", clicca qui per tutti i commenti del web. Staremo a vedere quali saranno le altre storie e sicuramente ci sarà anche da sorridere dopo diversi momeni di emozione davvero forte.

C'è posta per te: diretta streaming e info replica. Ospite Emma Marrone da Maria De Filppi (Oggi, 28 gennaio 2017) - Emma Marrone è una delle ospiti che vedremo stasera a C'è posta per te, programma super visto dal pubblico di Mediaset condotto da Maria De Filippi. La cantante salentina arriva ospite nel programma curiosamente dopo Belen Rodriguez che, insieme a Riccardo Scamarcio, è stata madrina di una storia d'amore protagonista del precedente episodio. Insieme a lei, saranno presenti anche gli attori della soap opera spagnola più vista del momento, Il Segreto: Adriana Torrebajano, Alvaro Morte e Chico Garcia, ossia Sol, Lucas e Severo. Anche questa volta, come la scorsa puntata di C'è posta per te ci saranno quindi degli ospiti di tutto rispetto che promettono di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per tutta la serata. Se Emma Marrone infatti attirerà un pubblico di giovanissimi telespettatori, Sol, Lucas e Severo porteranno invece gli adulti a voler vedere anche questo sabato C'è posta per te. Insomma, Maria De Filippi ha colpito nel segno ancora una volta.

C'è posta per te: diretta streaming e info replica. Emma Marrone si Esibisce (Oggi, 28 gennaio 2017) - Vi siete persi una puntata di C'è posta per te e siete disperati? Non vi preoccupate, Mediaset permette ormai con le nuove tecnologie di non perdersi nemmeno una puntata del programma condotto da Maria De Filippi: per vedere le repliche di C'è posta per te basta infatti andare sul sito di Mediaset e troverete tutte le puntate andate in onda fino a ora. L'episodio di questa sera vedrà anche Emma Marrone esibirsi con il suo ultimo successo, Quando le canzoni finiranno, colonna sonora del film La cena di Natale, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. È curioso che Emma Marrone non sia stata invitata nella scorsa puntata di C'è posta per te al posto di Belen Rodriguez, dove era presente anche Riccardo Scamarcio, protagonista del film di cui lei ha curato la colonna sonora: sarebbe stato sicuramente carino vederli insieme, e non si capisce bene questa scelta di separarli. In ogni caso tutto è pronto per il nuovo episodio di C'è posta per te, che anche questa volta rischia di battere tutti gli altri programmi a livello di share.

br/>© Riproduzione Riservata.