C’è posta per te/ Quarta puntata: diretta e ospiti, Emma Marrone e tre attori de Il Segreto (oggi, 28 gennaio 2017)

C'È POSTA PER TE, QUARTA PUNTATA: QUALI STORIE ASCOLTEREMO? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Maria De Filippi è pronta a tornare in scena sul piccolo schermo di Canale 5 con la quarta puntata di C'è posta per te: nuove storie e nuove emozioni attendono il pubblico per il prime time di oggi, sabato 28 gennaio 2017. La presentatrice, attesissima anche sul palco del Festival di Sanremo 2017 al fianco di Carlo Conti, darà spazio a nuove storie e nuovi volti: volti di madri, padri o figli, che intendono ricucire una vecchia ferita che brucia ancora o riparare ad un torto che hanno perpetrato in passato, e del quale si pentono amaramente. Maria De Filippi, a C'è posta per te, avrà il compito di introdurre i suoi protagonisti, raccontare il motivo per il quale hanno scelto di partecipare e farli accomodare ognuno da lato giusto della busta, la scenografia classica del programma. Dopo aver ascoltato le parole e il confronto di entrambi, colui che è stato invitato in studio potrà scegliere se andarsene senza tener conto della richiesta del mittente, che siede dall'altra parte dello studio, o - in alternativa - di aprire la busta, e cercare di ricostruire un rapporto che non intende più perdere. Come sempre, al centro della serata di C'è posta per te, ci saranno anche degli ospiti molto speciali: andiamo a scoprire chi è atteso in studio per il prime time di oggi.

C'È POSTA PER TE, QUARTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, CHI CI SARÀ IN STUDIO? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - La settimana scorsa, a C'è posta per te, gli ascolti sono schizzati alle stelle nel momento in cui l'amatissima showgirl Belen Rodriguez ha fatto capolino all'interno dello studio guidato da Maria De Filippi: Belen, insieme all'altrettanto amato Riccardo Scamarcio, l'argentina è stata ospite del programma, pronta ad affiancare alcuni dei protagonisti. In scena a C'è posta per te si sono alternati anche Richard Madden, il trio de Il Volo e Gabriel Garko. Chi ci sarà, dunque, stasera? Per la gioia dei fans di Amici e della sua musica, farà capolino proprio la salentina Emma Marrone, ma non solo. Ci sarà anche una sorprese per coloro che seguono con passione la soap spagnola di Canale 5, Il Segreto. Faranno infatti capolino gli attori che vestono i panni del medico Lucas Molinder e dei fratello Severo e Sol Santacruz. Curiosi di conoscerli più da vicino?

C'È POSTA PER TE, QUARTA PUNTATA: ALCUNI DELLE STORIE DELLA SCORSA SETTIMANA (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Nell’ultima puntata di C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi, ci sono stati diversi momenti emozionanti. Una ragazza è stata invitata dal padre e dal fratello, che volevano ringraziarla per come si era fatta carico della famiglia dopo la morte della madre. Per l'occasione era presente l'attore Riccardo Scamarcio, che ha regalato alla ragazza un viaggio per un weekend, per rilassarsi dopo le grandi fatiche dell'ultimo periodo. C'è stato spazio anche per il sorriso, visto che il fratello ha affermato che se una sera usciva con le sue amiche e lui e suo padre fossero andati a farsi una pizza, non sarebbe cascato il mondo. Molto commovente l'abbraccio al momento dell'apertura della busta, che ha dimostrato una volta di più quanto fosse unita la famiglia. Subito dopo Alessandro ha mandato a chiamare Valentina, Francesco e Maria, la sua ex moglie e i genitori di lei. Il padre della ragazza, quando ha visto chi li aveva mandati a chiamare si è mostrato piuttosto contrariato. Il ragazzo ha cominciato a parlare con la ragazza, chiedendole scusa per le volte in cui si era comportato male. Ha detto che da nove mesi è da solo e che sta cercando di essere presente, soprattutto per la loro bambina, con cui prima non riusciva a passare molto tempo. Inoltre, ha ribadito che ha trovato un bel lavoro, cosa che fino a quel momento non era mai riuscito a fare, complice un pizzico di sfortuna. Poi le ha detto che vorrebbe tornare a formare una famiglia. Subito dopo si è rivolto al signor Francesco, chiedendo scusa per aver dato fondo ai suoi risparmi in un errore di gioventù, ringraziandolo perché quello che aveva fatto l'uomo nei suoi confronti non lo aveva fatto mai nessuno. Inoltre, ha affermato che un giorno sarebbe voluto diventare con i propri figli un padre come era stato Franco per lui. Subito dopo si è rivolto alla signora Maria per tutto ciò che stava facendo per la nipotina; ha aggiunto che per sua figlia non poteva sperare di trovare dei nonni migliori. Francesco ha preso la parola, rimproverandogli tutti i suoi errori, dicendo che li aveva lasciati sul lastrico. Inoltre, gli ha rinfacciato di non prendersi cura di sua figlia e di non essere un bravo padre. Infatti erano i nonni che si stavano occupando della bambina, comprandole scarpe, vestiti e qualsiasi cosa di cui avesse bisogno. Poi Francesco ha raccontato la propria storia, dicendo che nella sua vita aveva sempre sofferto e lottato per guadagnarsi da vivere, mentre Alessandro aveva approfittato degli altri. Ha raccontato un episodio in cui il nonno di Alessandro ha rischiato di perdere la propria casa, visto che era lui il garante di Alessandro per i debiti contratti per aprire un negozio. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, cercando di far ragionare il signor Francesco: Alessandro ormai il danno lo aveva commesso, l'unica cosa che poteva fare, e che infatti stava facendo in quel momento, era chiedere scusa. Poi ha parlato Valentina, dicendo che in 14 anni di matrimonio, Alessandro si era sempre comportato bene fino a due anni prima. Nel 2015 le cose sono precipitate. Alla fine la famiglia ha scelto di non aprire la busta, affermando che ormai l'unico legame con Alessandro era la bambina e non c'era possibilità di tornare indietro.

