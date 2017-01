CATTIVISSIMO ME 2/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud

CATTIVISSIMO ME 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Cattivissimo me 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola che appartiene al genere animazione ed è stata diretta dai registi Pierre Coffin e Chris Renaud. I personaggi principali di questo film vengono doppiati da Steve Carell, che da la voce a Gru, Kristen Wiig (Lucy Wilde), Pier Coffin (Kevin, Bob, Stuart). La trama in questione parla di Gru, che ormai è divenuto un ex cattivo e che si occupa prevalentemente delle figlie Margo, Edith e Agnes, adottate durante il primo capitolo della saga cinematografica. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CATTIVISSIMO ME 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sfortunatamente Gru viene coinvolto nelle indagini nella società chiamata La Lega Anti Cattivi, che sta investigando sulla scomparsa di una sostanza chiamata PX41, che sarebbe capace di trasformare chiunque in bestie di color viola. Arruolato da Lucy Wilde, un’agente alle prime armi, Gru inizialmente rifiutata l’incarico, ma vedendo la sua miticità calare decide di cambiare idea e di andare sotto copertura al centro commerciale, in cerca di tracce della sostanza scomparsa. Durante questo periodo di tempo, Lucy e Gru si fingono venditori di muffin e dolci, e quest’ultimo nota la presenza di un certo Eduardo, proprietario di un negozio messicano, ma che in realtà non è altri che un criminale di nome El Macho, conosciuto per essere morto dopo essersi lanciato in un vulcano con uno squalo. Gru, sospettando che sia lui il criminale responsabile del furto dal laboratorio si introduce all’interno del negozio, senza trovare le prove necessarie. Intanto tutti i minions, eccetto Dave, Tim e Stuart, iniziano ad essere portati su un’isola dove vengono usati come cavie da laboratorio per testare la reale efficacia del siero PX41. Continuando con le indagini, Gru individua alcune tracce riguardanti il medesimo siero, e dopo aver comunicato tutti i risultati alla Lega Anti Cattivi, viene congedato dal momento che le indagini vengono considerate concluse. Lucy e Gru stesso in questo periodo capiscono di provare qualcosa l’uno per l’altra, ma sarà quest’ultimo a scoprire che El Macho in realtà non è morto, ma vivo e vegeto, ed è il responsabile della sparizione del siero e dei minion, con l’aiuto di dottor Neffario, che si lasciò proprio Gru perché gli mancavano le cattiverie. Il cattivo di turno tenta di portare dalla sua parte Gru inizialmente, per poi rapire Lucy, che nel frattempo era giunta nel laboratorio segreto di El Mucho per poter completare le indagini. Dopo momenti i Minions ritornano normali grazie all’antidoto creato da Neffario, e Gru invece salva Lucy utilizzando il rossetto elettrizzante appartenente a quest’ultima. Infine, dopo questa missione i due decideranno di sposarsi, formando una grande famiglia.

