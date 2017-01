CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI/ Ospiti e diretta: lo show torna su Rai 1, da Paolo Bonolis a Nino Frassica (terza puntata, 28 gennaio 2017)

CAVALLI DI BATTAGLIA, TERZA PUNTATA: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DI GIGI PROIETTI, PARLA L'ATTORE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Gigi Proietti sarà nuovamente protagonista del prime time della prima rete nazionale stasera, sabato 28 gennaio 2017, con la terza puntata di Cavalli di battaglia: "Lo show è la trasposizione TV del mio spettacolo teatrale in cui propongo i miei pezzi più famosi con l'aggiunta di un corpo di ballo, di una grande orchestra e ospiti" ha raccontato l'attore in un'intervista esclusiva rilasciata a Vero TV, "Qualche vecchio amico mi verrà a trovare, ma non posso dire chi, e insieme ci esibiremo". Già durante le due settimane passate il pubblico di Cavalli di battaglia ha potuto ritrovare in scena diversi nomi celebri, che si sono messi in gioco con Proietti, intrattenendo ed emozionando il pubblico, dando spazio al grandissimo repertorio professionale e umano che fa parte del loro bagaglio di esperienze: anche stasera, le personalità sul palco del Teatro Verve di Montecatini (Pistoia) saranno numerose, come abbiamo avuto modo di vedere, e passione e divertimento emergeranno di certo. L'appuntamento con Cavalli di battaglia, è fissato - lo ricordiamo - per le 20.35 sul piccolo schermo di Rai 1: chi non se lo perderà?

CAVALLI DI BATTAGLIA, TERZA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, CHI SALIRÀ SUL PALCO? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Gigi Proietti tornerà sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, sabato 28 gennaio 2017, con la terza e ultima puntata di Cavalli di battaglia, lo spettacolo che ha portato in scena dal Teatro Verve di Montecatini (Pistoia), al fianco delle sue figlie Carlotta e Susanna e diversi e illustri ospiti. Andiamo a scoprire chi lo raggiungerà in scena più tardi. I nomi annunciati saranno in grado di entusiasmare il pubblico anche prima di vederli in scena: Gigi Proietti ha infatti invitato Nino Frassino, l’amatissimo Nonno Libero di Un medico in famiglia e volto del varietà di Fabio Fazio su Rai 1, ma anche il presentatore Fabrizio Frizzi (che sarà accompagnato dalle tre professoresse de L’Eredità), il comico Gabriele Cirilli e la bravissima Serena Autieri. A Cavalli di battaglia, però, faranno capolino anche Federico Zampaglione dei Tiromancino e Marco Marzocco, senza dimenticare la straordinaria partecipazione del grande Antonello Venditti e dell’amatissimo conduttore Paolo Bonolis. Nomi incredibili per un appuntamento che si prospetta incredibile…

CAVALLI DI BATTAGLIA, TERZA PUNTATA: DIRETTA, LO SPETTACOLO DI GIGI PROIETTI UN VERO SUCCESSO DI ASCOLTI (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Cavalli di battaglia, lo spettacolo che Gigi Proietti ha portato in scena su Rai 1 per tre sabato consecutivi (l'ultima puntata è in programma proprio oggi, 28 gennaio 2017), è stato un vero successo in termini di ascolti. Cavalli di battaglia, infatti, si è sempre scontrato con la temibile trasmissione guidata da Maria De Filippi su Canale 5, C'è posta per te, da sempre campione di ascolti. Se è vero che quest'ultima è riuscita sempre a portare a casa il primo gradino del podio in termini di audience, va riconosciuto che i numeri ottenuti da Cavalli di battaglia le hanno tenuto testa e sono da considerarsi più che soddisfacenti. In particolare, la serata del debutto dello scorso 14 gennaio, Cavalli di battaglia ha raggiunto uno share del 21.5% con 5 milioni e 43mila telespettatori al seguito. La settimana scorsa lo show ha invece conquistato l'attenzione di più di 4 milioni di spettatori con uno share del 19.1%. Numeri davvero buoni: anche stasera Cavalli di battaglia riuscirà a raggiungere cifre di questo genere? Non resta che aspettare la mattinata di domani per scoprire quale sarà il verdetto dell'audience.

br/>© Riproduzione Riservata.