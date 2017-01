CESARA BUONAMICI/ Da 25 anni alla conduzione del Tg5: oggi ospite di Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 28 gennaio 2017)

CESARA BUONAMICI, LA GIORNALISTA OSPITE A CANALE 5: DA 25 ANNI ALLA CONDUZIONE DEL TG5 (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 viene trasmesso un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Come di consueto sono molteplici gli ospiti che prendono parte all’appuntamento tra cui la nota giornalista di origini toscane Cesara Buonamici. La giornalista e conduttrice del TG5 ormai da venticinque anni sarà pronta a rispondere a tutte le domande della Toffanin, ed in particolare pronta a raccontare come nacque nel gennaio del 1992 il Tg5 di cui può essere considerata la fondatrice assieme ad Enrico Mentana all’epoca direttore, Clemente Mimun invece vice direttore, Cristina Parodi e Emilio Carelli. La prima storica edizione venne mandata in onda il 13 gennaio in condizioni tecniche abbastanza complicate come ha sottolineato lo stesso Mimun in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale. Mimun ha anche riservato alla Buonamici un ottimo complimento: “Lei è come un buon vino toscano, migliora sempre”.

CESARA BUONAMICI, LA GIORNALISTA OSPITE A CANALE 5: BIOGRAFIA (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Cesara Buonamici è nata a Fiesole nel gennaio del 1957 da padre di origini nobili e proprietario di una tenuta di oltre 200 ettari. Ha iniziato gli studi presso la facoltà di Farmacia ma ben presto esordisce nel mondo televisivo presso l’emittente locale Tele Libera Firenze verso la fine degli anni Settanta. Già in questo periodo Cesara mette in mostra tutta la propria professionalità e versatilità occupandosi della conduzione del telegiornale e di alcuni quiz ed inoltre un precursore dei moderni talk show intitolato Quattro chiacchiere con Cesara. Nel 1982 per via dell’acquisto da parte della nascente Mediaset di Tele Libera Firenze, la Buonamici inizia a lavorare per Rete Quattro. Nel 1987 diventa giornalista professionista e dopo aver curato il debutto di Studio Aperto su Italia 1 assieme ad Emilio Fede, fonda il Tg5 di cui è conduttrice dalla sua nascita avvenuta nel gennaio del 1992. Nel giugno del 2001 ha condotto il reality Love Stories in onda su Canale 5.

