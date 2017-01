Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni e news: Suor Costanza in pericolo, ecco cosa le succederà (Oggi, 28 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: SUOR COSTANZA IN PERICOLO – Domenica 29 gennaio va in onda la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Cosa accadrà questa volta nel convento che offre rifugio a ragazzi con situazioni problematiche? Sembra purtroppo che Suor Costanza avrà un brutto incidente e che sarà investita con la macchina. Ad avere qualche dubbio sull'autore del gesto è proprio Suor Angela, che sospetta possa essere un ragazzo che conosce bene. Chi sarà? Ovviamente il prossimo episodio di Che Dio ci aiuti 4 vedrà salire alla luce un gran numero di situazioni che le ragazze del convento vogliono tenere nascoste: come Valentina, che teme che il suo segreto del passato, ossia che è stata una escort, possano venire a galla e minare la sua storia con Gabriele. La ragazza ha paura che lui possa non volerla più vedere se venisse a conoscenza del suo segreto, ma forse stavolta non potrà più tenerlo nascosto.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: LA VERITA’ SUL RITORNO DI GUIDO – Nonostante il grande successo che la quarta stagione di Che Dio ci aiuti sta ottenendo, il pubblico continua a sentire la mancanza di Guido Corsi, l’amatissimo personaggio interpretato da Lino Guanciale che, all’inizio della prima puntata, dopo aver coronato il suo sogno d’amore sposando Azzurra, si è trasferito per lavoro a Londra insieme al piccolo Davide. Azzurra, invece, ancora impegnata con gli studi e il tirocinio presso una casa famiglia è rimasta a Fabriano e raggiungerà il marito solo al termine dei suoi impegni. Qualcuno, però, ha scosso la vita di Azzurra. La ragazza, infatti, ha ritrovato Emma, sua figlia che aveva abbandonato dopo averla messa al mondo quando aveva solo 16 anni. Una storia intensa quella di Azzurra che sta appassionando il pubblico che spera anche di poter rivedere Azzurra nelle puntate finali di Che Dio ci aiuti 4. Dalle prime anticipazioni sembrerebbe che Lino Guanciale, alias Guido Corsi, tornerà negli ultimi episodi della fiction per riavvicinarsi a sua moglie e capire quale sarà il loro futuro. Guido e Azzurro di ricongiungeranno per trasferirsi definitivamente a Londra con Davide o ci sarà un colpo di scena per la coppia più amata di Che Dio ci aiuti 4? Il pubblico spera di poter vedere Azzurra, Guido e Davide felici e chissà che non tornino tutti protagonisti nella quinta stagione.

