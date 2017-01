DARIA BIGNARDI: OGGI A TV TALK, "ECCO LA MIA RAI TRE". MA IL PUBBLICO....(28 GENNAIO 2017) - Daria Bignardi, da poco direttore di Rai Tre, è stata ospite oggi della puntata di Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini in onda ogni sabato pomeriggio. La Bignardi ha spiegato in parte quelle che sono le linee guida che intende seguire per dare la propria impronta alla rete che dirige, e ha anche risposto alle perplessità del conduttore sul fatto che su Rai Tre convivano due programmi apparentemente in contrapposizione come Un giorno in pretura e Io sono innocente. A tal proposito la Bignardi ha commentato:"Non li vedo in contrapposizione. Io sono innocente non è contro i magistrati, racconta errori giudiziari, che fanno parte della vita reale e Rai 3 racconta la realtà. Un Giorno in Pretura non è un programma colpevolista". La Bignardi è apparsa entusiasta del lavoro svolto fin qui, ma dando un'occhiata ai commenti dei telespettatori su Twitter, un'ampia fetta di pubblico non sembra pensarla come lei:"A @TvTalk_Rai capita 'ospite' la Bignardi Daria, direttora RAI3, che di tutto parla tranne dei cali d'ascolto di rete. Omissioni curiose".

