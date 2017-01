EMMA MARRONE / Lacrime, commozione e un flirt con Ermal Meta? (C’è posta per te, 28 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, LA CANTANTE OSPITE A CANALE 5: PRESUNTO FLIRT CON ERMAL META (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda la quarta puntata della trasmissione C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Un appuntamento che si preannuncia ancora più interessante grazie alla presenza come ospite da parte della cantante di origini pugliesi Emma Marrone. Per la Marrone non si tratta della prima volta nel programma della De Filippi e sarà molto interessante scoprire chi ha richiesto e soprattutto perché la sua presenza. Intanto la Marrone in questi ultimi giorni è al centro dell’opinione pubblica per una serie di polemiche nate sui social per un post ritenuto da alcuni utenti inopportuno e soprattutto per una presunta love story che la vedrebbe protagonista. In particolare secondo quanto riportato da Ivan Rota nell’ambito della rubrica Milano Confidential per Dagospia, ci sarebbe del tenero tra la Marrone ed il cantante Ermal Meta che peraltro sarà tra i partecipanti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

EMMA MARRONE, LA CANTANTE OSPITE A CANALE 5: LA CARRIERA (C’È POSTA PER TE, 28 GENNAIO 2017) – Emma Marrone è nata a Firenze nel maggio del 1984 ma ha vissuto per gran parte ad Aradeo, piccolo centro della provincia di Lecce terra d’origine dei propri genitori. La passione per la musica le è stata trasmessa dal padre Rosario che decise di inserire la piccola Emma alla tenera età di 9 anni nel proprio gruppo, i Karadreon. Il primo impatto con la musica a livello nazionale, Emma lo ha nel 2003 allorché vince il talent show Superstar Tour firmando un contratto con la Universal. Il programma prevedeva la formazione di un trio con il quale Emma condivise un progetto discografico fino all’anno 2009, anno in cui avvenne lo scioglimento. Dopo questo evento decise di ripartire da un altro talent ed ossia Amici, presentandosi nel settembre del 2009 alla fase di casting. Questo sarà il vero trampolino di lancio per la sua carriera. Emma lancia alcuni singoli di successo tra cui Oltre con cui arriverà al primo posto della classifica. Nel 2010 da vita al suo primo album intitolato A me piace così e nel 2012 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno e dal novembre del 2015 è protagonista della scena musicale con il suo ultimo album di successo intitolato Adesso.

© Riproduzione Riservata.