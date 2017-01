EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI / Stanco e tirato, "Non mi chiedete video" (oggi, 28 gennaio)

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI: IL CANTANTE STANCO E TIRATO, "NON MI CHIEDETE VIDEO" (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono fuggiti alle Maldive per godersi un po' di riposo e farsi una vacanza da sogno. Nonostante i cocktail sulla spiaggia e l'ambiente rilassato del posto però, sembra che Eros Ramazzotti sia un po' stanco, tanto che ha pubblicato un video su Instagram dove appare molto tirato e dove chiede ai fan di non esagerare non le richieste. "Non mi chiedete di fare video per il vostro compleanno, non ce la faccio fisicamente. Mi piacerebbe ma siete troppi e come vedete sono molto stanco", ha detto il cantante romano nel video. Eros Ramazzotti ha poi ricordato l'importanza di seguire il Festival di Sanremo 2017, che inizierà tra poco, il 7 febbraio. Intanto Eros continua a godersi le Maldive con il suo amore Marica Pellegrinelli, ma speriamo che riesca anche a riposarsi un po' visto quanto appare stanco e tirato. Clicca qui per vedere il video di Eros Ramazzotti.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI, FUGA D'AMORE ALLE MALDIVE A SUON DI SELFIE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Altro che amore in bilico o solo di facciata, Eros Ramazzotti ha trovato la felicità con Marica Pellegrinelli e anche tutti coloro che non hanno mai visto di buon occhio questa unione dovranno ricredersi. La coppia è felice e innamorata come il primo giorno e a dimostrazione di questo sono giunte foto da molto lontano, dalle Maldive con precisione, dove i due sono fuggiti per una vacanza in completo relax lontano da occhi indiscreti e la routine quotidiana. Fin qui tutto normale se non fosse che anche Eros Ramazzotti sembra essersi lasciato conquistare dalla mania dei selfie per i social e, così, in mancanza di paparazzi che li seguono e "torturano", il cantante e la sua dolce metà hanno postato un bel selfie a sfondo marino con tanto di didascalia che recisa "L’Amore.”. Con la “A” maiuscola". I fan sono tutti concordi sulla definizione del cantante che sta vivendo davvero un momento felice insieme alla neo moglie e madre dei suoi figli.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEEGRINELLI, FELICI DOPO TANTI ANNI D'AMORE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Oggi siamo abituati a vedere le coppie dello showbiz in piena crisi dopo pochi mesi dal matrimonio. E' sempre più raro trovare una coppia felice da fidanzati figuriamoci da sposati e con bambini piccoli di cui occuparsi. Resta il fatto che Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli non appartengono a questo filone e ancora oggi, dopo quasi tre anni dal loro matrimonio, sono felici e contenti. 200 invitati, amici, parenti, Aurora e Raffaella, queste erano le persone che nel giugno del 2014 hanno assistito alle nozze della coppia che stava insieme ormai dal 2009. Dalle loro prime emozioni insieme sono ormai passati quasi otto anni e i due sono felici come il primo giorno se non di più. Vacanza meritatissima se l'effetto è quello che vediamo in questi selfie.

