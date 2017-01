FABRIZIO CORONA / News, 190 testimoni in aula per difenderlo (Oggi, 28 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LA DIFESA CHIAMA A TESTIMONIARE 190 TESTIMONI – La prima udienza del nuovo processo a carico di Fabrizio Corona è stata rinviata al prossimo 16 febbraio. Una falsa partenza, dunque, per l’ex re dei paparazzi che sperava di poter già capire quale sarebbe stato il suo futuro e, invece, dovrà aspettare ancora. Fabrizio Corona è accusato di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Reati per i quali il Gup aveva chiesto un processo davanti ad un Giudice Monocratico. Corona, invece, sarà giudicato da un collegio di fronte al quale si presenteranno numerosi testimoni a favore dell’ex re dei paparazzi. La difesa di Corona, infatti, ha annunciato che presenterà una lista di 190 testi. Un numero grandissimo, dunque, reso necessario per alleggerire la posizione di Corona che rischia seriamente di trascorrere i prossimi anni in carcere. In attesa del nuovo processo, Silvia Provvedi continua ad essere al suo fianco. La brunetta delle Donatella, infatti, era in aula lo scorso 25 gennaio insieme alla madre di Corona. Quest’ultimo ha avuto così la possibilità di abbracciare e baciare le due donne che hanno unito le forze per cercare di aiutarlo.

