FEDERICO ZAMPAGLIONE/ Il cantante dei ''Tiromancino'' si esibisce sul palco di Rai 1 (Cavalli di Battaglia, 28 gennaio 2017)

FEDERICO ZAMPAGLIONE, IL CANTANTE DEI TIROMANCINO OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1 (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - Sabato 28 Gennaio andrà in onda su Raiuno la terza puntata del varietà Cavalli di battaglia, condotto dal famoso comico Gigi Proietti che con questo programma ritorna dopo diversi anni in televisione. Dopo l'enorme successo registrato nelle scorse puntate, il varietà del sabato sera di Raiuno torna con nuovi ospiti: tra questi vi è Federico Zampaglione, meglio come conosciuto come la voce dei Tiromancino. Sulla sua esibizione vi è un velo di mistero, così come per gli altri ospiti della puntata: ciò che è certo è che il cantante romano si esibirà in uno dei suoi cavalli di battaglia. Potrebbe trattarsi di una sua interpretazione canora o, forse, anche di un'esibizione di boxe, grande passione del cantante.

FEDERICO ZAMPAGLIONE, IL CANTANTE DEI TIROMANCINO OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1: I SUOI ALBUM (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - Federico Zampaglione, oltre ad essere il frontman della famosa band romana dei Tiromancino, si è dedicato nel corso degli anni anche alla realizzazione di diversi videoclip e cortometraggi, vestendo sia i panni di regista che quelli di sceneggiatore. La sua fama è però legata principalmente alla musica: la band, nata nel lontano 1989, ha regalato al pubblico appassionato di musica un successo dopo l'altro, da Due destini a Per me è importante, passando per Amore impossibile, La descrizione di un attimo fino ad arrivare agli ultimi singoli, molto nostalgici come Tra di noi e L'ultimo treno della notte. Ma Federico Zampaglione ha regalato anche importanti brani a suoi colleghi: sono state scritte da lui canzoni come L'esperienza dell'amore di Chiara, alcuni brani contenuti nell'ultimo disco di Alessandra Amoroso e nel disco Perfetto di Eros Ramazzotti.

FEDERICO ZAMPAGLIONE, IL CANTANTE DEI TIROMANCINO OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1: LA FINE DELLA SUA STORIA CON CLAUDIA GERINI (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - Negli ultimi mesi il nome di Federico Zampaglione è apparso su molte riviste e notizie di gossip che hanno ufficializzato la fine della bellissima storia d'amore tra il cantante e l'attrice Claudia Gerini da cui è nata una bellissima bambina, protagonista del video Immagini che lasciano un segno. Secondo le recenti notizie la coppia, che è stata legata dal 2005 al 2016, è crollata dinanzi al tradimento della Gerini la quale è stata vista in atteggiamenti piuttosto intimi in un resort alle porte di Roma con Andrea Preti, l'attore reduce dalla partecipazione all'Isola dei Famosi. Sembra però che il flirt sia già arrivato al capolinea e adesso la bella attrice romana è tornata single. Alcune voci dicono che Federico Zampaglione non abbia perso le speranze e che sia ancora molto innamorata della sua ex compagna: chissà che non ci sia un ritorno di fiamma.

br/>© Riproduzione Riservata.