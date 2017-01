FEDEZ/ News: il rapper a Brescia con J-Ax per promuovere il nuovo album (oggi, 28 gennaio 2017)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER CON J–AX A BRESCIA PER PROMUOVERE IL NUOVO ALBUM (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Continua senza sosta l’attività instore di Fedez e J-Ax finalizzata alla promozione del nuovo disco dal titolo “Comunisti col Rolex”, i due rapper, infatti, nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio, sono attesi presso il centro commerciale Leone Shopping Center a Lonato del Garda, Brescia, come sempre a partire dalle 16.30. Ogni evento dei due rapper è accolto dal pubblico con un vero e proprio bagno di folla, sono molti, infatti, i fan in attesa di poter incontrare i due artisti pur di ottenere sul disco un autografo con dedica. Uno degli ultimi scatti pubblicati su Facebook da J-Ax mostra la folla che ha accolto i due rapper a Palermo, un numero impressionante di persone che ha affollato il centro commerciale Forum in località Roccella (per visualizzare lo scatto postato dal rapper sul suo profilo ufficiale, potete cliccare qui). I due artisti stanno vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale, sia sentimentale, Fedez, infatti, è attualmente è al centro dell’interesse mediatico anche grazie alla sua storia con la blogger Chiara Ferragni, una relazione che regala ai tanti fan, ogni giorno, pagine piene di amore.

